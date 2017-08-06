608 лет назад магистр Тевтонского ордена имел неосторожность объявить войну ВКЛ и Польше 6.08.2017, 13:52

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«Великая война», начавшаяся 6 августа 1409 года, стала для Ульриха фон Юнгингена последней.

Причиной войны Польского Королевства и ВКЛ против Немецкого ордена был конфликт из-за спорных территорий на польско-орденском пограничье (Добжинская земля, Поморье, Новая Марка) и Жемайтии. Непосредственно начало военных действий спровоцировала жмудское восстание против властей Ордена, скрытно поддержанное великим князем Витовтом.

Жемайты восстали 31 моя 1409 года, но Витовт до середины июня в корреспонденции с магистром отрицал свои связи с ними, хотя разведка доносила в Мальборк об обратном. Только открытая мобилизация сил Витовтом и осада замка Фрайбург засвидетельствовали начало необъявленной войны, и жемойтский войт Ордена Михаэль Кюхмайстер занялся эвакуацией людей и имущества из Жемайтии.

Польский король Ягайло готовился к совместной с Витовтом кампании против Ордена, но не хотел выглядеть агрессором в глазах христианской Европы. Польское посольство, которое выехало для переговоров в Мальборк, 1 августа 1409 г. предложила вынести спорные вопросы (в том числе жмудский) на международный арбитражный суд, но в дополнение заявила, что в случае атаки Ордена на Литву Ягайло станет на сторону Витовта. После этого 6 августа великий магистр Ульрих фон Юнгинген официально объявил польскому королю войну.

Во время военной кампании 1409 крестоносцы захватили Добжинскую землю, в Новой Марке разбили посполитое войско, войска ВКЛ вступили в Жемайтию и выгнали оттуда врага, поляки вернули Быдгощ.

8 октября 1409 Польша при посредничестве чешского короля Вацлава заключила с Орденом перемирие «до захода солнца» 24 июня 1410, согласно которому обе стороны сохраняли владения на время подписания соглашения, поляки обязывались не помогать жемайтам и их союзникам.

Перемирие не относилось к ВКЛ, однако орден активных действий против княжество не начал.

8-9 декабря 1409 года в Бресте состоялась тайное совещание, на котором польский король Ягайло и Витовт рассмотрели и согласовали стратегические и тактические вопросы летней кампании 1410.

В мае 1410 года Орден заключил перемирие с ВКЛ до 24 июня. Витовту удалось до конца лета нейтрализовать войска Ливонской провинции Ордена, что значительно повлияло на ход военных действий (ливонские войска появились на прусском театре войны только в конце августа).

Показав себя отличными военачальниками, Ягайло и Витовт путем сложных перемещений войск ввели врага в заблуждение, заставили Орден готовиться к нападению с разных сторон и выделить значительные силы на защиту границ в разных местах.

Войска союзников двинулись на столицу ордена Мальборк, заставили крестоносцев дать 15 июля 1410 года под Грюнвальдом генеральное сражение, в результате которой тевтонская армия потерпела полное поражение, а великий магистр Ульрих фон Юнгинген был убит.

Орденское государство спаслась благодаря решительным действиям комтура Генриха фон Плауэна, сумевшего опередить союзников, который первым добрался до столицы и организовал ее защиту. Осада Мариенбурга (Мальборка) (25 июля - 19 сентября 1410) закончилась безуспешно.

Военные действия продолжались с перерывами на перемирие. Великая война закончилась Торуньский миром 1411, по которому все города и замки, захваченные во время войны, возвращались владельцам, Жемайтия передавалась ВКЛ, а после смерти Витовта - Ордену, Добжинская земля оставлялась за Польшей. Победа союзников сильно подорвала могущество Тевтонского ордена и прекратила его агрессию на востоке.