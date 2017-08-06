Бегущий по трассе в Индии носорог взорвал сеть 6.08.2017, 14:07

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Вышедшее на пробежку в людном месте животное весит около 2,5 тонн.

В индийском штате Ассам на видео попал носорог, бегущий по оживленной дороге. Ролик был опубликован на странице BBC News в Twitter 4 августа. За сутки он набрал почти 3,8 тысячи лайков и более 2,4 тысячи репостов, сообщает lenta.ru.

Индийский носорог (известен также как однорогий носорог) — второй по размерам в Азии зверь после слона, достигает веса 2,5 тонны. За последние столетия его ареал существенно сократился, эти животные обитают только в южном Пакистане, Восточной Индии и Непале. Везде они живут на охраняемых территориях, так как являются желанной добычей для браконьеров, охотящихся на носорогов из-за рогов, которым приписываются чудодейственные свойства.