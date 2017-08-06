«Самым умным было бы купить доллары» 3 Алексей Рощин

6.08.2017, 14:20

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Что-то вдруг вспомнилось (видно, под разговоры про Крым), как в 2014 году люди «спасали свои деньги».

Вы же помните ту безумную осень и декабрь, когда рубль непрерывно падал, а народ под это дело сначала сметал с прилавков всю бытовую технику и электронику (холодильники, телевизоры, компьютеры, стиральные машины и т.д.), а потом еще и принялся бешено покупать квартиры? Говорят, некоторые риэлторские конторы в декабре 2014-го сделали «годовой план», а то и два. Брали ВСЁ.

Ну и вот в связи с этим интересно спросить: ну как, удалось?

Ответ, судя по всему, отрицательный. Ну, яснее всего с теми, кто брал по 2-3 телевизора «впрок». Про это все уже в январе 15-го поняли, что облажались: девать эти телики некуда, хранить негде, самому смотреть все три сразу (или стирать на двух стиральных машинах) тоже как-то глупо. Эти сразу оказались в пролете.

Ну а те, кто накупили недвижимости? «Московская недвижимость всегда в цене». Как бы не так. Тоже сейчас уже ясно, и с недвижимостью народ погорел: те квартиры сегодня потеряли в лучшем случае 20-30% цены (в рублях!), и это явно не предел потерь. С другой стороны - а что было делать? Самые «умные», кто в декабре покупал доллары по 80-90 р., сегодня имеют те же потери в 20-30%.

Я-то поступил тогда умнее, поскольку догадался купить доллары раньше, в октябре - успел «поймать» их в коридоре 40-45 р. Но это было не самое умное; самым умным было бы купить их летом, когда они еще были по 32...

К чему я это все вспомнил? Да просто, сейчас вот тоже как раз лето.

Алексей Рощин