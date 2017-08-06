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Вице-спикер сената Польши: Интерес к польскому языку в Беларуси есть, но он не реализуется

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  • 6.08.2017, 14:30
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Мария Коц
Фото: polskie radio

Белорусские власти ставят барьеры для изучения национальными меньшинствами своих языков.

Вице-маршалек Сената Польши Мария Коц посетила в Гродно польскую школу, где встретилась с представителями отдела образования Гродненского горисполкома и лидерами польского меньшинства. Главная тема встречи – развитие польского школьного образования.

Вице-маршалек Сената в интервью «Польскому радио» сказала, что с одной стороны виден огромный интерес к изучению польского языка в Беларуси, но, с другой стороны, этот интерес полностью не реализуется из-за разных барьеров.

Мария Коц обратила внимание, что из 13 тысяч человек, изучающих польский язык немногим более 3 тысяч изучают его в школе. Остальные ходят на разного рода курсы, организованные, главным образом, польскими организациями.

«Я восхищаюсь учителями и организацией «Польская школьная отчизна», а также Союзом поляков в Беларуси, которые ведут такие школы, потому что это задание не из легких», - сказала вице-маршалек Сената.Председатель организации «Польская школьная отчизна» (Polskа Macierzа Szkolna) в Беларуси отметил, что приезд в Гродно вице-марашлека Сената Марии Коц и посла Польши в Беларуси Конрада Павлика показывает, что Варшава помнит л местных поляках и их потребности изучения родного языка.


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