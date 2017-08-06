Белорусские сомелье: Надо делать вино, а не «чернила» 10 6.08.2017, 14:44

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Фото: the-village.me

Беларусь может стать «яблочной Португалией» в виноделии.

Если кто-то забыл о наших достижениях в сфере алкоголя, то это 15 литров в год на душу населения и второе место по версии Всемирной организации здравоохранения среди самых проспиртованных наций. Но пить — не производить. The Village Беларусь посмотрел, как дегустируют напитки, в народе называемые «чарлом », и узнал, где не дорабатывают наши производители.

Два года назад государство решило поддержать производителей крепленых плодово-ягодных вин улучшенного качества и выдало в свет распоряжение о том, что в магазинах должен быть увеличен ассортиментный перечень подобного товара. Ассортимент увеличен, креативных названий больше, а как обстоят дела с качеством? Проект «Будзьма!» совместно в винным баром «Хороший год» провел дегустацию так хорошо знакомых многим по теплому периоду подъездной юности плодово-ягодных вин. Для дегустации их собирали с разных торговых точек по всей Беларуси, в основном из деревенских сельпо. Всего 8 наименований от разных винокурен и стоимостью до 4 рублей. Обычно на дегустациях пробуют не больше 7 видов вина, но в этом случае решили сделать исключение.

Фото: the-village.me

Фото: the-village.me

Бокалы для дегустации использовались самые правильные, а вот закуска — под стать предмету употребления: «Краковская» и «Варшавская» колбасы, плавленый сырок, конфеты и шоколад. Начиная волнующий и сакральный процесс раскупорки вин, чтобы напиток мог «подышать», насытиться кислородом и улучшить свой вкус, сомелье столкнулись с тем, что открыть бутылку плодово-ягодного — это еще тот квест: пластиковые пробки, «пятачки», прокручивающиеся «закрутки». Виталий Шкудун, Петр Иоников, Анна Бурко, Александр Кульбачко и Кирилл Дубовский — эксперты, которые оценили спиртное по разным параметрам: цвет и насыщенность напитка, его аромат и, конечно, вкус, сочетание алкогольной составляющей и тела вина, ощущения от него. Сомелье поделились своими ощущениями, пытаясь совместно решить, какие плюсы и минусы у образца и что можно улучшить.

Фото: the-village.me

Кирилл Дубовский:

«В обычной жизни я бы никогда не добрался до плодово-ягодных вин, но поучаствовать в подобной дегустации было довольно интересно. Поскольку база напитков — это яблоко, то в основном ощущались его ароматы, причем они ранжировались от свежих яблок до каких-то перегнивших, перебродивших. Если посмотреть мои записи, то я распознал и такой аромат, как «дедушкин шкаф». «Виват» удивил хвоей, запахом бытовой химии, шампуня, пены для ванны, освежителя воздуха. Как они этого добились? Очень необычные вкусовые ощущения. «Агінскае» — фаворит этой дегустации. В его вкусе хорошие глубокие хересные тона, сухофрукты, изюм, чернослив. Это было для меня полной неожиданностью».

Александр Кульбачко, сомелье, совладелец винного бара «Хороший год»:

Последнее, седьмое, место разделили два прекрасных напитка — «Есть повод» и «Экспромт». Они не понравились никому. У меня «Есть повод» получил «серебро», потому что он легкий. Это очень «лайтовый» летний напиток, который можно пить, когда вокруг от жары плавится асфальт, но коллеги со мной не согласились. А вот «Экспромт» просто чемпион по отвратительности, все единодушно высказали ему свое «фе», такое пить нельзя. Шестое место у нас взяло «Завалинка». «Восторг» с совершенно никаким отрывом от «Завалинки» вышел на пятое место, но, в принципе, они вместе дружно выливаются в один фаянсовый декантер, установленный в специальной комнате. А дальше, по нашей общей оценке, происходит значительный отрыв — четверку лидеров уже можно выпивать.

Фото: the-village.me

Итак, в одной позиции от пьедестала замерло «Виват» от «Аквадива». Его разливают в элегантную бутылку, такую же, как и для минеральной воды от этого производителя. Так что аккуратнее, не перепутайте в магазине. Вино получило сразу два вторых места: Аня и Кирилл оценили дизайн и вкус этого плодово-ягодного. А вот Петр взял и провалил этот напиток, поставив его на восьмое место, «Аквадив» не его напиток, и красивой бутылкой нашего эксперта не возьмешь. Итак, фанфары! Тройка лидеров. С минимальным отставанием «Вячоркі» получают 3–е место. Напиток довольно приличный, чувствуется, что это не сок, «разбодяженный» спиртом. Следующий образец довольно сбалансирован, практически все сомелье, участвующие в дегустации, в своих оценках отдали ему «серебро» — это «Радуга вкуса» из Молодечно. Его уже можно называть яблочным вином.

Фото: the-village.me

И, наконец, победитель! Вино, которое можно ставить в чек-лист при дегустациях хереса «вслепую». Это исторично-патриотичное «Агінскае», опять-таки из Молодечно. Практически все эксперты сегодня вознесли его на вершину пьедестала. Не понимаю, почему производитель не пытается доработать этот напиток, он на самом деле довольно приличный!

Виталий Шкудун, сомелье, представитель компании «Тадеум»

«Беларусь может стать «яблочной Португалией» в виноделии. При правильном технологическом процессе мы можем производить неплохой яблочный херес или кадис. По крайней мере, напитки, похожие на них. Но отечественные виноделы почему-то гонятся за градусом, безбожно «крепя» спиртное, а это сразу вызывает отвращение. Из яблочного сырья может получиться напиток, который удивляет, люди будут говорить, что это круто и это из Беларуси! Но надо делать вино, а не «чернила».

Фото: the-village.me

Фото: the-village.me

Выводы после дегустации

В Беларуси могут производиться неплохие ягодные вина. При правильном подходе у нас вполне может выпускаться приличный аналог хереса, только из яблок.

Производители портят свой продукт перенасыщением алкоголя. Сбавив градус, мы получим неплохое спиртное со своим характером, а не то, что в народе принято называть «чарлик» или «бырло». Тогда его будут пить не только в Беларуси, но и за рубежом без Национальной программы развития плодового виноделия.

Сомелье единодушно сошлись во мнении, что победила гастро-патриотичная продукция «Молодечненского пищевого комбината»: алкогольные напитки от этого производителя заняли первое и второе места — «Агінскае» и «Радуга вкуса».

Предприятие, которое считается лидером по выпуску плодово-ягодных вин и даже периодически занимается маркетингом и рекламой своей продукции, — УП «Иловское» — оказалось только на третьем месте.