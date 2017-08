Defense News: Учения с F-35 доказали превосходство США над РФ и Китаем в воздухе 3 6.08.2017, 14:58

Москве и Пекину далеко до американских возможностей в области применения стелс-истребителей в реальном бою.

Новейшие американские малозаметные истребители-бомбардировщики F-35 приняли участие в состоявшихся во второй половине июля ежегодных учениях "Red Flag 17-3" — крупнейших в своем роде, — где они получили возможность вылетать на имитируемые боевые задания. Впервые в учебных маневрах были задействованы одновременно две модели — F-35А и F-35В (модель для морской пехоты с коротким взлетом и вертикальной посадкой), а также F-22 Raptor. Все они относятся к самолетам пятого поколения и имеют высококлассную стелс-защиту ("stealth"). О том, какие особенности самолетов F-35 были выявлены в ходе прошедших учебных миссий, рассказывает Defense News (перевод – newsader.com).

Упражнения стали новой вехой в применении F-35, которые формально еще даже не поставлены на боевое дежурство, указывает издание. В то же время США уже много десятилетий практикуют применение ВВС на основе стелс-технологий, обеспечивающих повышенную скрытность самолетов перед вражескими ПВО. Это дает Америке гигантское преимущество перед конкурентами — Россией и Китаем, — которые находятся лишь в начале пути по проектированию и производству такого рода летательных аппаратов. В этом кроется одна из главных причин, по которой американские специалисты считают необходимым продолжать инвестировать в "стелс".

В Сети опубликована видеозапись, на которой демонстрируются кадры использования F-35 в ходе минувших июльских маневров.

Исторический рубеж для Red Flag: впервые три разных варианта истребителей пятого поколения США — F-35 Joint Strike Fighter и F-35B — провели совместные масштабные учения, показав облик воздушной войны недалекого будущего

Марк Барретт, генерал-майор в отставке ВВС, в ходе мероприятия, организованного Институтом аэрокосмических исследований Митчелла, отметил, что, в то время как Россия и Китай только начинают работать над самолетами-невидимками, "у нас есть 40 лет опыта" в их применении.

Эти уроки, однако, не всегда были легкими и включали потерю — впрочем, единственную боевую за всю историю. Речь идет о стелс-бомбардировщике F-117 Nighthawk, сбитом над бывшей Югославией в 1999 году.

Однако за прошедшие 18 лет американские ВВС научились использовать технологию скрытности гораздо эффективнее, а также получили значительно более глубокое понимание того, как интегрировать самолеты типа "стелс" и "не-стелс" — то есть четвертого и пятого поколений — в ходе совместных операций, отметил Барретт.

Но стелс-технология — это не просто умение скрываться от вражеских ПВО, пишут полковник ВВС Мейс Карпентер и Барретт в совместном докладе для Института Митчелла. По их словам, это скорее сочетание множества различных технологий — от формы самолета до специальных слабоотражающих покрытий, затрудняющих обнаружение воздушного судна.

За всю военную мировую историю были созданы три невидимки — F-117 Nighthawk, F-22 Raptor и F-35A. В этот же ряд можно поставить несколько беспилотных летательных аппаратов, а также некоторые самолеты, которые в той или иной степени тоже можно отнести к "стелс", включая стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Все эти машины — американского производства.

Однако уже в среднесрочной исторической перспективе может случиться так, что американцы перестанут быть монополистами в области малозаметной авиации. Россия сейчас разрабатывает свой первый невидимый самолет — T-50 ПАК-ФА — и, по ее заявлению, провела испытания шести прототипов. При этом в начале года Китай анонсировал прототип своего собственного стелс-бомбардировщика — J-20, который, по мнению многих экспертов, был сконструирован благодаря похищенным китайскими шпионами технологиям.

Тем не менее, Барретт уверен, что Москве и Пекину далеко до американских возможностей в области применения стелс-истребителей в реальном бою. Аналогичный скепсис в отношении российского и китайского стелс-проектов испытывают и многочисленные эксперты.

"Я все же обратил бы внимание на то, что 40 лет тренировок, 40 лет участия в операциях и 40 лет опыта интеграции (стелс-технологий — Newsader) дают нам реальное преимущество", — сказал Барретт.

Состоявшиеся только что учения "Red Flag", которые прошли с 10 по 28 июля на авиабазе Неллис в штате Невада, предоставили специалистам такую информацию об опыте оперативного использования "стелс", которая ясно показывает, насколько далеко США оторвались от своих ближайших конкурентов — РФ и КНР, говорится в материале Defense News.

Поясним, что "Red Flag" — это учения высочайшей интенсивности, призванные имитировать первые 10 суток конфликта, в котором "Голубые крылья" (Blue Air), олицетворяющие дружескую силу, сражаются с вражеской силой под названием "Красные крылья" (Red Air).

Хотя беседовавшие с журналистами пилоты F-35 и F-22 были осторожны в своих высказываниях и старались не раскрывать секретную информацию о тактике, методах и процедурах, они особо подчеркивали тот факт, что F-35 с легкостью встраивается в миссии, выполняемые совместно с другими самолетами разных поколений.

"Главное новшество, которое мы открыли в F-35 — это его высокая оперативная гибкость, — рассказал командир 58-й истребительной эскадрильи на базе ВВС Эглин во Флориде подполковник Джон Снайдер, комментирующий применение F-35. — Нам удается выполнять целый перечень задач, главная из которых — контроль воздушного пространства. Мы можем выполнять и функцию воздушного сопровождения, хотя изначально для этой роли был специально разработан F-22".

Другим приятным сюрпризом было то, что сочетание F-35 с самолетами предыдущих поколений повысило живучесть последних: старые машины не имеют такого же высокотехнологичного сенсорного оборудования, зато зачастую способны нести больше вооружений на борту.

"Мы выяснили, что, хотя они не способны оставаться столь же скрытными и не могут так же серьезно сближаться с противником, как это удается пятому поколению, все же они получают возможность работать более агрессивно благодаря тому, что они обеспечиваются (за счет работающих с ними самолетов пятого поколения — Newsader) более качественной информацией по поводу местоположения целей", — констатировал командир.

Между тем, опыт, десятилетиями получаемый на Red Flag, поистине бесценен, сказал Барретт, который когда-то летал на F-22. Вспоминая трудности, с которыми столкнулись ВВС в ходе первых испытаний F-22, он указал, что поначалу пилоты "не понимали, как управлять пятым поколением" и на первых порах полагались на визуальное восприятие поля битвы, а не на сенсоры, имеющиеся у Raptor. Пилоты не могли увидеть друг друга, что превращало F-22 в плохого "командного игрока.

"Нам пришлось пройти через все это", — признался Барретт, рассказывая о "детских" болезнях самолета, который в итоге был признан лучшим в мире ударным истребителем класса "воздух-воздух".

В 2006 году были проведены учения "Норден Эйдж", в которых проводились учебные воздушные бои 12 истребителей F-22 с F-15, F/A-18C и F/A-18E. За первую неделю учений самолеты F-22 условно сбили 144 самолета противника без потерь со своей стороны. Всего за две недели учений группировка F-22 одержала 241 условную победу, "потеряв" два самолета.

23 сентября 2014 года в СМИ появилась информация о первом боевом применении F-22 — против исламистов в Сирии. Самолет нанес удары по городу Ракка и его пригороду. К февралю 2015 года Raptor выполнили по крайней мере 112 боевых заданий в небе Сирии. К июню 2015 года эти машины включались в состав каждой группы ударных самолетов, бомбящих сирийских боевиков ИГИЛ. Описан один 11-часовой вылет, в котором F-22 наглядно продемонстрировал свою многофункциональность, выполнив ударную задачу, разведав наземные силы противника, наведя на цели другие самолеты и сопроводив бомбардировщики.

В основу проектирования F-22 положен принцип обеспечения повышенной выживаемости за счет реализации принципа "First look — first kill" (первый обнаружил — первый поразил) на основе технологии "стелс", а также специального радара AN/APG-77, который способен осуществлять активный поиск любого самолета-истребителя таким образом, чтобы цель не знала, что она облучается.

Между тем, США делают ставку именно на F-35. Общее количество выпущенных и включенных в боевой состав F-22 составляет чуть менее 200 единиц, в то время как только для Америки (не считая союзников) в течение 15 лет планируется произвести более 1,7 тыс. единиц F-35.