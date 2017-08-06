Копытом по «белому золоту» 3 Петр Мигурский, 6tv.by

6.08.2017, 14:59

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За что ни возьмутся «аграрии» из Дроздов – все выходит криво и косо.

Аграрии «белым золотом» называют молоко. Молочная отрасль поставляет около 1/3 всей товарной продукции сельского хозяйства, а на ее ведение расходуется в среднем 40 % кормов и используемых в животноводстве ресурсов. Молоко не только востребовано рынком, но в Беларуси является важнейшим источником формирования финансов сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий.

В копилку денежной выручки Могилевской области агропромышленный комплекс дает 20,9% от всех поступлений от реализации продукции, товаров и работ. Специализируется в сельском хозяйстве область на молочно-мясном скотоводстве и птицеводстве с развитым зерновым хозяйством, производстве маслосемян рапса, картофеля и льноволокна. В области создана мощная база для производства сельскохозяйственной продукции – только за 2011-2015 гг. в реализацию программы развития села было вложено 5,1 млрд. рублей. За прошлую пятилетку было реконструировано 170 молочно-товарных ферм, построено 179 зерноочистительно-сушильных комплексов, поставлено свыше 7,5 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. Фондооснащенность аграрного сектора экономики области увеличилась в 2, энерговооруженность – в 1,7 раза.

Увы, особой пользы сельскому хозяйству эти вложения не принесли. Эффективность использования основных средств в 2015 г. оказалась на 3,5 пп (процентных пункта) ниже, чем в 2012 г. Правда, в 2016 г. производство сельскохозяйственной продукции к уровню 2015 г. увеличилась на 5,7%, а в растениеводстве даже на 14%, но, как говорится, «не долго музыка играла». Уже по итогам первого полугодия 2017 г. мы видим «откат» валового производства на 4,1%, а производство кормов к аналогичному периоду 2016 г. снизилось на 27,5%.

Еще более интересна ситуация с производством молока. К 2015 г. по сравнению с 2010 г. поголовье коров в Могилевской области возросло на 5,2 тыс. голов, а производство молока только на 5,2 тысячи тонн. При этом доля области в республиканском валовом производстве молока с 2010 г. постепенно снизилась с 12,2 до 11,2%. Кстати, рентабельность производства молока в 1990 г. была 64,1%, в 2010 г. – 18,9%, а после гигантских инвестиций за прошедшую пятилетку скатилась до 14,6%. Да и откуда эффективности взяться, если среднегодовой удой на 1 корову за 5 лет снизился на 390 (!) килограммов. Не все так просто и с валовым надоем – в 1990 г. по области надоили 762,7 тыс. тонн, а в 2015 г. 738,1 тыс. тонн, или 96,8% к уровню 25 летней давности.

Казалось бы, в новых условиях хозяйствования, когда в сельскохозяйственных организаций давно позабыли слово «демократия», а инвестиции орошали из «тучки золотой» все «колхозы» области, только и работай эффективно на благо хозяйства и Родины. Увы, если молоко и рентабельно (14,8%), то в целом мясомолочная отрасль дала в прошлом году убыток в полмиллиона рублей.

Чиновники видят причину снижения эффективности производства животноводческой продукции в неграмотном балансировании кормового рациона. Вследствие этого, как они считают, потери в производстве молока в 2016 г. составили 36,5 млн. рублей. Да за эти деньги можно купить полцистерны дизтоплива! И не потому ли каждое десятое хозяйство области сегодня является убыточным, что специалисты даже не могут рацион грамотно составить? И насколько они грамотнее руководителей и специалистов 1980-1990 х годов? И насколько эффективнее разные сельхозпроды управляют этими горе-специалистами по сравнению с качеством управления сельским хозяйством в прежние времена? И как ни старается Президент помочь могилевским аграриям, не получает должного отклика – только по Указу №155 (пытались спасти неплатежеспособные хозяйства) просроченная задолженность организациями АПК Могилевской области составляет 16,5 млн. рублей (!).

Но только ли несбалансированный рацион является причиной «топтания» на месте в производстве молока? За первое полугодие удой на 1 корову в области увеличился на 5,6%, а валовое производство только на 3,3%. Любой из читателей видит несоответствие в процентах роста. А дело в том, что поголовье коров за этот же период в области снизилось на 2900 голов. Вот вам и причина, и отсутствие перспективы наращивания производства молока.

Не лишним будет напомнить, что генетический потенциал дойного стада области позволяет надаивать от каждой фуражной коровы в среднем по 7800 кг молока и в конечном итоге произвести заветный 1 млн. тонн продукции и 900 тыс. тонн из которого направлять на молокозаводы на переработку.

Но как достичь рубеж мечты, если на 505 молочно-товарных фермах (из них 243 современных комплекса) из 120 тысяч сегодня не укомплектовано 34 тысячи скотомест (!). Основная причина – провальная работа по выращиванию молодняка – только за 5 месяцев 2017 г. по разным причинам из стада выбыло 11920 голов, а в итоге область потеряла 5 млн. 355 тыс. рублей. Среди негативных факторов: низкая сохранность ремонтного молодняка, гинекологические заболевания коров, отсутствие требуемых весовых кондиций при осеменении телок. И болезнь копыт дойного стада, что ведет к недобору молочной продукции. Вот уж действительно, копытом да по «белому золоту».

Петр Мигурский, 6tv.by