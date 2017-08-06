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Ольга Николайчик: Моя мечта – чтобы белорусы стали свободными

  • 6.08.2017, 15:22
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Ольга Николайчик

Активистка рассказала, что дает ей силы для 23-летней борьбы с режимом.

Журналисты независимого youtube-канала «Роторная жатка» сняли фильм-интервью с общественной активисткой и режиссером Ольгой Николайчик.

«Под конец своего путешествия в Минск мы взяли интервью у Ольги Николайчик, в надежде разгадать ее феномен - как человек может стоять на ногах после 23 лет борьбы с оккупационным режимом. Слушать ее было интересно, а еще интереснее было понимать, что каждый из нас находится в точно таких же условиях, но каждый выбирает сам, как ему в них быть - мириться и лизать сапоги, либо быть четным с самим собой и поступать по совести», - объяснили идею своего фильма независимые журналисты.

Ольга Николайчик рассказала, что дает ей силы для 23-летней борьбы с режимом, почему для дела всей жизни не нужна «массовка» и как она готова, если понадобится, разбить палаточный городок в Женеве.


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