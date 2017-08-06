Земля обетованная 6.08.2017, 15:49

Как выглядела жизнь на территории современного Израиля в начале 20 века.

В конце 19 века был основан политический сионизм — движение, целью которого было создание еврейского государства. Спасаясь от погромов в Европе, десятки тысяч евреев бежали в Палестину.

Во время Первой мировой войны Британия, в чьей зоне влияния была палестинская территория, заявила, что «смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа».

Как выглядела жизнь на территории современного Израиля в начале 20 века - в материале diletant.media.