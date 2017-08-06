В Сети стартовал флэшмоб в честь Дня белорусского книгопечатания 1 6.08.2017, 15:58

Пользователи соцсетей заменяют свои аватарки портретом Франциска Скорины.

«Не каждый день и не каждая нация отмечает такую дату, как 500-летие книгопечатания на своем языке, — пишет журналист и организатор популярных курсов белорусского языка «Мова нанова» Глеб Лободенко. — Предлагаю в знак уважения и благодарности нашему великому соотечественнику хотя бы на день заменить свои любимые лица на его портрет, пишет nn.by.

6 августа отмечается День белорусского книгопечатания. А в этом году исполняется 500 лет от того времени, когда Франциск Скорина из Полоцка издал по-старобелорусски «Псалтирь» — первую печатную книгу на языке восточных славян.