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Белорусские ИП готовы вернуться к жестким методам борьбы

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  • 6.08.2017, 16:07
Фото: «Радыё Свабода»

Предприниматели не собираются молчать.

Предприниматели обсуждают варианты противостояния засилью торговцев из Средней Азии на белорусских рынках. Многие предлагают радикальные способы защиты своих прав, пишет сайт Белорусского Национального Конгресса.

Бесконтрольная работа выходцев со Средней Азии разрушает национальный бизнес и торговлю. Ситуация на рынках небольших городов может выйти из-под контроля властей. Причина в том, что для торговцев из Средней Азии создаются льготные условия, а контролирующие органы закрывают глаза на отсутствие у них документов и другие нарушения.

Ситуацию комментирует предприниматель и координатор БНК в Слониме Виктор Марчик:

— Мы этот вопрос неоднократно поднимали, в том числе и перед местными властями. У нас в Слониме сами выходцы из Средней Азии не стоят, а нанимают местных и меняют их каждые пять дней. Торгуют без документов, оплатив только налог. К нашим ИП придираются часто из-за бирок, из-за того, что там какое-то слово неправильно написано. «Азиатов» это не касается, к ним подобных вопросов у контролирующих органов не возникает. Мы брали их бирки, носили в санэпидемстанцию — никакой реакции не было. Вызывали налоговую — приходили, смотрели, разворачивались и уходили. Мы говорим: у нас такие-же документы, как и у них, если им можно по ним торговать, то почему нельзя нам? Никакого ответа не было. Инспектора развернулись и ушли.

Власти стараются не трогать торговцев из Средней Азии. У них беспорядок, все валяется, где-то есть бирки, документы, где-то их вообще нет. Почему власти «не замечают» этого — мы не знаем и не понимаем. В то же время местных предпринимателей душат налогами и проверками.

Наше требование к властям — создайте равные условия для белорусских ИП и для иностранцев. Многие предприниматели в частных разговорах говорят, что если государство не решит проблему, то придется ее решать самим теми методами, которые использовались в начале 90-ых, когда и палатки жгли, и разговаривали по-другому.


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