«Был скутером, а теперь – просто мопед» 6.08.2017, 16:17

Соцсети выставили на смех «королей» танцевальной музыки, посетивших оккупированный Крым.

Немецкая группа Scooter нарушила украинское законодательство и прибыла в Крым, где выступила с концертом. Украинские поклонники ветеранов электронной музыки разочарованы и возмущены. Прокуратура АРК уже начала расследование по факту незаконного посещения полуострова, пишет сайт ru.krymr.com.

Многие до последнего не верили, что Scooter решится на поездку в Крым. От этого шага музыкантов отговаривали немецкие политики и посол Украины в Германии Андрей Мельник. А депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс открыто предупредила, что, поехав в Крым, участники Scooter «становятся на сторону Путина».

Все эти увещевания не возымели нужного результата. Вечером 4 августа Scooter во главе с лидером группы Эйч Пи Бакстером выступил на сцене фестиваля #ZBFest в Балаклаве, о чем даже упомянул на своей странице в Фейсбуке. «Спасибо, Крым, потрясающая публика!», – говорится в посте.

Scooter скурвился. — Андрій Шумило (@andykrim65) 4 августа 2017 г.

Буквально сразу после приезда Scooter в Крым прокуратура АРК внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения иностранцами порядка въезда на полуостров. По этой статье немецким музыкантам грозит до 8 лет лишения свободы. С просьбой изучить законность поездки Scooter в Крым в надзорное ведомство обратился народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец.