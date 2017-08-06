Приключения авторитарного президента с забавными аксессуарами 6.08.2017, 16:37

Иностранные СМИ «прищучили» кремлевского вождя.

В начале августа президент России Владимир Путин уехал на рыбалку в Южную Сибирь. В Тыве Владимир Путин два часа «гонялся за щукой», побывал в труднодоступной тайге и искупался в озере с температурой воды ниже 17 градусов. Дождь собрал реакцию иностранных СМИ на поездку президента, пишет сайт телеканала «Дождь».

«64-летний Путин известен своими трюками, которые выставляются на публичное обозрение и способствуют его высоким рейтингам», — пишет Reuters.

«Кем-то вроде эксперта по дикой природе» называет главу государства и The Washington Post. Подводная охота, наверное, является последним звеном в списке «подвигов» президента России, поддерживающих имидж сильного главы государства, отмечает The Independent.

На фотографиях из отпуска президента видно, как он погружается в воду в гидрокостюме, рыбачит с голым торсом, собирает грибы с министром обороны России Сергеем Шойгу и вылавливает рыбу размером с половину человеческого тела.

Vladimir Putin boats, sunbathes and picks mushrooms in his Russian vacation photos https://t.co/M6SlKOJm8W pic.twitter.com/pzthC5T4gs — CNN (@CNN) 5 августа 2017 г.

В фоторепортаже Кремля, пишет WP, вы можете увидеть «авторитарного президента и его приключения по сибирскому озеру с забавными аксессуарами, дружелюбными министрами и новыми нарядами».

«Будут ли Путин и Шойгу готовить грибы? Возможно они ядовиты, и Путин собирается уничтожить их», — пишет WP.

Шойгу и Путин «отдыхают на солнце, рыбачат вместе с голым торсом и любуются флорой и фауной, гуляя по южно-сибирской деревне», сообщает NBC News.

Putin balık avında https://t.co/NOtvfYQYHL — Son Dakika Haberleri (@TwiterSonDakika) 5 августа 2017 г.

Пока президента США Дональда Трампа критикуют из-за стартовавшего в пятницу 17-дневного отдыха в гольф-клубе, Путин доказывает, что он «больший мачо», демонстрируя кадры с подводной охоты, указывает Independent.

Vild ferie: Putin smider tøjet og går på jagt med de bare næver - se billederne her https://t.co/CtboIfDzOV pic.twitter.com/A8qFpDirTb — BT (@btdk) 5 августа 2017 г.

На обнаженный торс президента обращает внимание и The Irish Times, которая называет свою публикацию «Сибирский загар».

Siberian suntan: bare-chested Vladimir Putin goes fishing https://t.co/2OOr0M62S9 — Irish Times World (@IrishTimesWorld) 5 августа 2017 г.

Президенты США и России ушли в отпуск после тяжелых событий для российско-американских отношений, пишет NBC, после подписания Трампом законопроекта о введении антироссийских санкций.

Отдых Путина контрастирует с отдыхом Трампа, который решил отправится в отпуск в гольф-клуб, подчеркивает USA Today.

«Большую часть времени его визита рубашки были необязательным нарядом», — акцентирует внимание NYT на голом торсе президента. Заголовки «Владимир Путин сфотографировался без рубашки, снова, в Сибири» и «Новые фотографии обнаженного торса Путина, водная тема» также можно увидеть в иностранной прессе.