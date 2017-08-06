Белорусские контрабандисты освоили сверхлегкую авиацию 3 6.08.2017, 17:06

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Фото: gpk.gov.by

Крупная партия сигарет была задержана на границе с Латвией.

В ночь с 5 на 6 июля на стыке границ Миорского и Верхнедвинского районов Витебской области вблизи населенного пункта Дисна сотрудники оперативного подразделения пограничной службы сорвали попытку переброски крупной партии сигарет на территорию Латвии при помощи сверхлегкой авиации, пишет сайт gpk.gov.by.

Как выяснилось в ходе разбирательства, короба с табачными изделиями злоумышленники крепили к фюзеляжам воздушного судна. Затем при помощи двух малоразмерных летательных аппаратов они планировали доставку контрабандной партии на сопредельную территорию. В навигационном оборудовании был запрограммирован маршрут полета через государственную границу Республики Беларусь. Конечной точкой незаконной доставки должен был стать населенный пункт Робежниеки в Краславском крае Латвии. В случае успеха воздушной операции они рассчитывали наладить свою незаконную деятельность на систематической основе. На месте бывшей взлетно-посадочной полосы сельскохозяйственного назначения участниками преступной группы было организовано место временного размещения, оборудованное при помощи прицепа-кемпинга.

В ходе специальной операции в настоящий момент с поличным задержаны трое неработающих граждан Беларуси 1969 и 1971 годов рождения — жителей Смолевич, Орши и Полоцка. Задержано два мотодельтаплана типа «Фрегат», два микроавтобуса и один легковой автомобиль, прицеп-кемпинг, три портативные радиостанции, снаряжение и специальная лётная экипировка, 160 тысяч штук сигарет марки «Премьер».

Для дачи правовой оценки и привлечения к установленной законом ответственности в настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и доследственные процессуальные мероприятия с целью установления всех участников группы и фактов их противоправной деятельности.