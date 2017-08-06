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Фотофакт: Свадьба прямо на фан-секторе брестского «Динамо»

  • 6.08.2017, 17:33
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После ЗАГСа брестчане поехали не в ресторан, а на «Динамо» – «Крумкачы».

Забавные кадры попали в объектив фотографа «Крумкачоў» Максима Маликова, пишет «Трибуна». На фан-секторе брестского «Динамо» во время субботнего матча с «воронами» свою любимую команду поддерживала новая супужеская пара. Совсем-совсем новая. Похоже, ребята поехали на стадион сразу после росписи в ЗАГСе и горячо болели за свою команду. И она не подвела – динамовцы победили 3:0.

Свадьба на матче Динамо Брест на фан секторе #fcdb1960

Публикация от @alex_bubnov93


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