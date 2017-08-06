Они не пройдут: Пенсионерка из Минска пятый год «громит» чиновников 5 6.08.2017, 17:33

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Фото: imenamag.by

Cражаться есть смысл.

65-летняя Маргарита Павельчук живет в тихом столичном центре. Пять лет чиновники пытаются уплотнить ее двор и построить четыре высотки на месте газонов, деревьев и детских площадок. Маргарита не дает им этого сделать. Она подключила к решению проблемы тысячи соседей и стала настоящим экспертом в борьбе за территорию. Сейчас в такой же ситуации оказался соседний двор. Пенсионерка помогает его жителям отстоять свои права. «Какой бы ни была задача, с ней можно справиться, если построить четкий алгоритм», — считает она. Ваш квартал еще не приходили уплотнять? Наша героиня рассказала «Именам», что надо делать, когда придут.

Снос и уплотнение — две горячие темы нынешнего прохладного лета. Страсти кипят на Розочке — так минчане называют район улицы Розы Люксембург, тут вместо старых уютных двухэтажек хотят построить высотки. В Зеленом Луге под угрозой зеленая зона — ее определили под панельную застройку. Полтора месяца шла битва за Осмоловку — первый послевоенный район Минска. Пока отстояли. И лишний раз показали — сражаться есть смысл! Как никто другой это знает минчанка Маргарита Павельчук.

Вместо вида на двор — чужие окна

В кирпичной четырехэтажке в переулке Калинина Маргарита Павельчук живет уже 35 лет. Специально отказалась от более просторной квартиры в тогда еще полупустом Уручье, лишь бы жить в уютном зеленом квартале в центре. Педагог по образованию, до выхода на пенсию она преподавала теорию решения изобретательских задач в Академии последипломного образования. Умение грамотно подойти к любой проблеме ей пригодилось, когда пришло время постоять за свой двор.

Маргарита Борисовна всегда дорожила своим интеллигентным двором. Здесь все свои. Можно оставить велосипед без присмотра. Если кто из детей забудет игрушку на детской площадке, не страшно — не пропадет. Уличные коты откормлены не хуже домашних. Даже местные алкоголики и те какие-то мирные и родные.

Пять лет назад размеренную жизнь двора взорвала бомба под названием «уплотнение». До этого народ пережил уже капитальный ремонт и почти смирился с тем, что лишился футбольного поля и катка. Вместо них появились стоянка для машин и пятачок с мусорками. Теперь же под окнами хрущевок собрались построить четыре новых жилых дома. Огромных! А значит, прощайте, детские горки и песочницы, деревья и газоны.

— Однажды утром приехали рабочие, стали валить деревья и рыть котлован, — вспоминает Маргарита Борисовна. — Нас даже не предупредили. Я была так возмущена! Здесь и без того всегда было темно в квартирах, а они собирались поставить стену перед глазами. А кому-то еще хуже: вместо вида на двор — чужие окна.

Маргарита Павельчук не стала дожидаться, пока загубят их уютный квартал. Первое, что сделала — изучила все законы, которые могли относиться к делу.

— Я выяснила, что стройка незаконна. Ведь администрация нашего Первомайского района не провела среди жителей общественного обсуждения. А без него ничего делать нельзя. Я написала запрос в исполком, почему начали строительство без этой обязательной процедуры. В ответ получила отписку: обсуждение состоялось — есть протокол.

Но Маргарита Борисовна точно знала, что обсуждения не было! А откуда тогда протокол?

— В нашем квартале, помимо жилых домов, были гаражи и около двух десятков двух-трехэтажек, отданных под различные предприятия и учреждения. Всю эту «мелочь» хотели снести, а на ее месте построить несколько домов. Еще в 2006 году администрация района созвала собрание собственников тех зданий. У меня в то время там был гараж, поэтому я знаю, что происходило на этой встрече, — рассказывает Маргарита. — Так вот, спустя много лет администрация района попыталась выдать то старое собрание за общественное обсуждение, которым оно, конечно, не было. И это предстояло доказать. Как мы это сделали? Нашли слабое звено: чиновники не потрудились дать объявление в газету, а это было обязательно. Мы пошли в библиотеку, подняли подшивки газет за два месяца до указанной в протоколе даты. Естественно, ничего не нашли и подтвердили, что стройка незаконна.

Фото: imenamag.by

К слову, сносить гаражи и прочие «мелочи» одиннадцать лет назад не стали — выяснилось, что на территории, отведенной под застройку, есть АТС и троллейбусная подстанция, переносить которые будет безумно дорого. И тогда власти решили отказаться от прежней идеи и сдвинуть место под застройку в сторону жилых домов.

«Я была уверена, что мы победим, потому что знала закон»

Уплотнение в этом районе затронуло судьбу около тысячи человек. Многие сомневались, что можно победить и добиться хоть чего-то. Маргарита Борисовна не сомневалась. Важно было подключить к решению проблемы как можно больше людей.

— Я не против новой застройки как таковой, но пусть соблюдают нормы. Положено 13 квадратных метров придомовой площади на проживающего — обеспечьте. Я была уверена, что мы победим, потому что знала закон. Мы писали объявления и листовки, расклеивали их по подъездам, беседовали с жильцами, объясняли, почему важно бороться. И в итоге почти 90 процентов жильцов нашего квартала согласились помогать. Составляли обращения к властям, собирали подписи.

Чиновники отвечали. За пять лет общения с ними у Маргариты Борисовны скопилось 15 килограммов документов. Папки с перепиской заполнили антресоль, шкаф и тумбочку.

Из исполкома шли отписки, а во дворе тем временем шла стройка. Однажды возмущенные жильцы собрались всем кварталом и записали видеообращение к Лукашенко. А потом и вовсе попытались организовать… референдум.

— Мы назвали его «местный референдум Первомайского района». Хотели задать вопрос: «Вы за уплотнительную политику или за расширение Минска за кольцевую?» Полтора месяца готовились: создали инициативную группу, нашли финансирование, собрали все документы и отнесли в Минюст. В регистрации нам тогда отказали. Но сам факт, что мы такое затеяли, для них был как ушат холодной воды, — улыбается Маргарита Борисовна. — Вскоре глава Первомайского района вызвал нас к себе на разговор и пообещал, что, кроме дома, который уже строят, больше возводить ничего не будут. Пока. А проект детальной планировки (ПДП) переделают так, чтобы всех всё устраивало.

Через год переделали, но очень хитро: добавили в план соседнюю территорию, решили возвести еще больше домов и два гигантских паркинга, которым по закону место только в промышленных зонах.

— Мы ходили на прием в администрацию района, говорили, что будет слишком большая плотность населения и бешеная нагрузка на крохотную поликлинику и единственную школу. А нам на это отвечали: «В Шанхае еще хуже», — вспоминает Маргарита Борисовна. — Но самое неприятное было, когда нас хотели обмануть. Позвали на презентацию нового ПДП под жизнеутверждающим названием «Реконструкция с модернизацией и отселением». Показали пять листочков каких-то цифр и картинку, где что-то нарисовано. Обычному человеку это ни о чем не говорило. Дома на картинке были обозначены темно-коричневыми заштрихованными прямоугольниками. Знакомый архитектор объяснил, что это означает снос. А нам ни слова об этом не сказали! Я думаю, что под видом реконструкции нас хотели отселить во временное жилье, а потом признать наши дома аварийными и снести.

Фото: imenamag.by

Я бы не стала бороться, если бы была неправа. Поэтому очень важно разобраться в законах и быть уверенными, что правда на вашей стороне

В тот день на презентацию проекта не пустили прессу, и в знак протеста 1,5 тысячи человек устроили шествие по улице Калинина: с плакатами, все вместе. Квартал в итоге отстояли. Построить в нем успели только один дом — для работников Мингорисполкома.

— Правда, здание получилось не таким, как они хотели, а как мы позволили. Через Госстройэкспертизу мы добились, чтобы стало меньше этажей, — говорит Маргарита Павельчук.

Ей, 65-летней пенсионерке, удалось дать отпор бюрократической машине. Правда, власти тоже не сдались. Сегодня поле битвы переместилось во двор через дорогу. Там уже срубили несколько десятков полувековых деревьев и работают экскаваторы. Однако жильцы, вдохновленные примером Маргариты Павельчук, держат оборону.

— Я помогаю им, чем могу: даю советы, образцы документов. Какой бы ни была задача, с ней можно справиться, если построить четкий алгоритм. Почему, как правило, что-то не получается? Потому что у людей нет четкого плана, или они прикладывают силы не туда, или нет ресурсов, — рассуждает Маргарита Борисовна и перечисляет, что нужно делать, чтобы увеличить шансы на победу.

Пять советов тем, кто хочет защитить свой двор

1. Войдите в состав комиссии во время общественного обсуждения проекта. Максимально в нее можно включить трех человек. Администрация может попытаться посадить на эти места своих людей, которые будут со всем соглашаться. Чтобы этого не произошло, составьте список представителей, которым доверяете, и соберите под ним подписи жильцов.

2. Расклейте по подъездам листовки о том, почему важно бороться, и объявления о собраниях. Ваша задача — подключить к решению проблемы как можно больше людей.

3. Добейтесь, чтобы вам показали полный пакет документов по проекту детальной планировки (ПДП). Если не дают на руки, то ходите в исполком и читайте на месте, пока всё не изучите. Обязательно ознакомьтесь со всеми экспертизами. Они должны быть в комплекте. Самые главные — Главгосстройэкспертизы и Комитета природных ресурсов.

4. Пусть каждый из жильцов напишет, с чем в ПДП они не согласны. Не просто «не нравится», а какие конкретно законы или нормы нарушены.

5. Распечатывайте все письма и обращения в двух экземплярах: один — в исполком, другой, заверенный в исполкоме печатью, — себе. Это доказательство того, что обращение было.