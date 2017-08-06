Белорусские грации завоевали десять медалей на домашнем этапе КМ 1 6.08.2017, 17:59

8,400

Екатерина Галкина (слева)

Фото Ulrich Faßbender

В заключительный день соревнований, были разыграны награды в отдельных видах.

Белоруски завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике в Минске (2017 FIG World Challenge Cup BSB Bank), пишет tut.by.

6 августа, в заключительный день соревнований, были разыграны награды в отдельных видах. В активе белорусских спортсменок здесь 7 медалей (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы).

Екатерина Галкина завоевала золото в композиции с мячом (18,700) и бронзу в упражнении с обручем (18,200).

Алина Горносько выиграла два серебра (с мячом — 17,800 и с лентой — 17,550), а также бронзу в композиции с булавами (17,700).

Екатерина Галкина

Фото: Belarus Gymnastics-Association

В групповых упражнениях команда Беларуси (Анна Гайдукевич, Мария Котяк, Маргарита Овадинская, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина) завоевала золото в композиции с 3 мячами и 2 скакалками (18,500). В упражнении с 5 обручами белорусские гимнастки стали серебряными медалистками (18,100).

Алина Горносько

Фото: Belarus Gymnastics-Association

Сборная Беларуси в групповых упражнениях

Фото: Belarus Gymnastics-Association

2017 FIG World Challenge Cup BSB Bank

Групповые упражнения. 3 мяча, 2 скакалки

1. Беларусь 18,500

2. Италия 18,350

3. Болгария 18,350.

Групповые упражнения. 5 обручей

1. Болгария 18,700

2. Беларусь 18,100

3. Япония 17,700.

В субботу, 5 августа, белорусские гимнастки завоевали 3 медали (2 серебра, 1 бронза) в олимийском виде программы — многоборье.

В личных соревнованиях на пьедестал поднялись сразу две белоруски — серебро завоевала Алина Горносько, которой 9 августа исполнится 16 лет, бронза в активе 20-летней Екатерины Галкиной. Победительницей минского турнира стала двукратная чемпионка мира и Европы 19-летняя россиянка Александра Солдатова. Причем Алина Горносько уступила звездной сопернице всего 0,05 балла!

2017 FIG World Challenge Cup BSB Bank

Многоборье. Личное первенство

1. Александра Солдатова (Россия) 71,750

2. Алина Горносько (Беларусь) 71,700

3. Екатерина Галкина (Беларусь) 70,600.

В многоборье групповых упражнений команда Беларуси (Анна Гайдукевич, Мария Котяк, Маргарита Овадинская, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина) по сумме двух видов (5 обручей + 3 мяча 2 скакалки) завоевала серебро, получив оценку 36,050 балла (17,950+18,100).

Золото здесь завоевала команда Италии (36,700), бронза у сборной Японии (36,250).

Этап Кубка мира БСБ Банк по художественной гимнастике в Минске проходил на площадке спортивно-развлекательного комплекса Falcon Club. В турнире принимали участие более 120 гимнасток из 23 стран.