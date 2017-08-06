Тихо шифером шурша: Что происходит с Технобанком 1 6.08.2017, 18:07

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Почему Нацбанк Беларуси покрывает провинившихся банкиров.

Уже семь отчетных дат подряд Технобанк нарушает один из нормативов безопасного функционирования. Однако НБРБ не только не наказывает банк, но и позволяет ему не исполнять требования в индивидуальном порядке. banki24.by разбирались, почему регулятор обнаружил либеральный подход к отдельно взятому банку. С 1 января Технобанк перестал выполнять норматив безопасного функционирования по величине рисков на инсайдеров-юрлиц и инсайдеров-физлиц. Если на 1 декабря 2016 года фактическое значение этого показателя при нормативе 50% составляло 17,1%, то к началу 2017 года взлетело до 221,1%. С тех пор фактическое значение рисков на инсайдеров ни разу не опускалось ниже 210% и к 1 июля достигло 256,7%. Интересно, что сам Технобанк регулярно отмечает, что не соблюдать норматив ему позволяет решение НБРБ. В случае Технобанка 11 января Нацбанк принял постановление с грифом «для служебного пользования».

Что же послужило причиной систематического нарушения норматива? Для ответа на вопрос заглянем в отчетность Технобанка. Из отчетности можно узнать, что в декабре 2016 года Технобанк заключил договор уступки права требования с БПС-Сбербанком. Уступка касалась долга по кредиту СООО «ЕвроСтэпГрупп». При этом права требования Технобанк приобрел с дисконтом 10% от суммы основного долга. Попутно главным участником ЕвроСтэпГрупп с долей 75% стало ООО «Артеинторг», на 95% принадлежащее акционеру и зампреду наблюдательного совета Технобанка Игорю Курачу. Естественно, это повлекло рост величины рисков на инсайдеров банка. Тем не менее, регулятор отказался применять санкции к Технобанку. НБРБ обосновал свое решение «высокой социальной значимостью» проекта, который реализовала компания «ЕвроСтэпГрупп».

СООО «ЕвроСтэпГрупп» несколько лет занималось инвестпроектом по возведению «многофункционального комплекса торгового, административного, гостиничного и физкультурно-оздоровительного назначения с многоуровневой гараж-стоянкой открытого типа и наземными парковками». Если проще, то строило Green City в микрорайоне Каменная Горка. Впрочем, на этом вопросы к Технобанку не заканчиваются. Аудиторы банка за 2016 год указали, что последствия декабрьской сделки по выкупу Green City привели к неприменению одного из международных стандартов финансовой отчетности. В оправдание своих действий Технобанк сослался на индивидуальный и нетипичный характер сделки по Green City. Еще одна важная деталь. Для выкупа недвижимости у БПС-Сбербанка Технобанку пришлось взять долгосрочный межбанковский кредит у Беларусбанка. Но дело в том, что Беларусбанк прописал себе право требовать досрочного погашения кредита при нарушении Технобанком любого из условий договора.

Сумма кредита Беларусбанка сроком на 3 года составила 65 млн USD. Еще в 2016 году для обеспечения своих обязательств Технобанк заложил Беларусбанку Green City. По графику кредит Беларусбанка будет погашен равными долями 28 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года. Руководство Технобанка считает, что сможет выплатить весь долг по кредиту Беларусбанка в любой момент. Для этого банк использует свои активы в виде ценных бумаг. И все же аудиторы особо выделили в своем заключении специфику сделки по Green City и получению межбанковского кредита. Ведь нельзя исключать, что в будущем обстоятельства сложатся для Технобанка не лучшим образом.