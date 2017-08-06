В Витебске испекли 25-килограммовый торт в виде Библии Скорины 1 6.08.2017, 18:36

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Фото: группа «500 год» в «Фейсбуке»

Торт приурочен ко Дня белорусского книгопечатания.

Торт в виде Скориновской Библии весом 25 кг испекла молодая жительница Витебска Анастасия Землянка. Фотографии кулинарного шедевра разместила группа «500 год» в «Фейсбуке», пишет tut.by.

«Вось як трэба святкаваць #500год беларускай Бібліі! Наста Зямлянка з Віцебска зрабіла торт вагай 25 кг у выглядзе Бібліі Францішка Скарыны», — сообщается в группе.

Испечь огромный торт Анастасии помогла ее мама. Мастерицы являются прихожанками протестантской общины на улице Чайковского.

Фото: группа «500 год» в «Фейсбуке»

Торт в церковь заносили двое мужчин. Угостили сладким изделием не только верующих, но и горожан, которые живут по соседству с общиной.

Фото: группа «500 год» в «Фейсбуке»

Полтысячелетия назад, 6 августа 1517 года, полочанин Франциск Скорина издал в Праге первую белорусскую книгу — Псалтырь.