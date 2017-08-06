Феерические идиоты 1 Евгений Ихлов

6.08.2017, 19:11

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Фото с сайта politikus.ru

Как Россия запускает себе в штаны ядерного ежа.

Российской дипломатии, опять призвавшей не давить на Пхеньян, очень хочется - по милому выражению Хрущева - "запустить Америке ежа в штаны" - дать возможность КНДР создать ракетно-ядерный потенциал. Но понятно, как США будут с ним разбираться при любом президенте, кроме разве что Сандерса.

Тут ведь главное, не сколько сотен тысяч беженцев (из общего многомиллионного их числа) добегут до Амурской области, ведь опыт приёма миллиона беженцев летом 2014 года есть.

Главное, что прохождение на Дальним Востоком радиоактивных облаков закроет не только все сельское хозяйство региона, но и вообще любые программы по его освоению, и все население Амурской области начнет всеми правдами и не правдами стремится в Европейскую часть.

Обезлюживание Дальнего Востока - это не жалкие "бомбардировки Воронежа", это крах двухвековой политики и прощание с любыми планами выхода на АТР.

Осталось прикинуть, стоит ли такого создания для Вашингтона, Токио и Сеула действительно очень серьезных проблем.

Евгений Ихлов, «Фейсбук»