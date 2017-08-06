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В Великобритании не могут найти победителя лотереи, выигравшего $68 миллионов

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  • 6.08.2017, 19:21
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Счастливчик сорвал куш в конце июля.

Представители Национальной британской лотереи пребывают в шоке: победитель, выигравший в конце июля 51,7 миллиона фунтов (68,3 миллиона долларов), не приходит за призом. Большинство местных СМИ публикуют выигрышную комбинацию цифр и просят счастливчика получить свою награду, сообщает Metro, пишет vesti.ru.

"В это трудно поверить, но будущий обладатель столь внушительной суммы сейчас ходит среди нас и, скорее всего, не подозревает, что его жизнь в одночасье переменилась", — говорится в официальном заявлении представителей лотереи.

"Дорогие друзья, пожалуйста, внимательно проверьте свои билеты. Возможно, именно вы выиграли более 51 миллиона фунтов", — отметили сотрудники The National Lottery.

Если победитель не явится за выигрышем в ближайшее время, результаты розыгрыша могут быть аннулированы.


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