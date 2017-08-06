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В Зельве активисты почтили память Ларисы Гениюш

  • 6.08.2017, 19:33
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На творческом вечере прозвучали пеcни на стихи поэтессы.

В воскресенье, 6 августа, в Зельве творческая интеллигенция Беларуси отметила 107-ю годовщину со дня рождения великой белорусском поэтессы-Ларисы Гениюш (1910-1983), передает «Радыё Рацыя».

Чествование началось панихидой в Зельвенской Свято-Троицкой церкви панихидой. Затем председатель Гродненского Союза белорусских писателей Валентин Дубатовка вручил благодарственную грамоту Союза белорусских писателей настоятелю церкви в Зельве Георгию Суботковскому за увековечение памяти Ларисы Гениюш, за открытие в храме комнаты-музея посвященного поэтессе, и за популяризацию ее произведений.

Продолжалось мероприятие воспоминаниями о поэтессе в церковном доме. Встречи с ней вспомнили писатели Владимир Яговдик, Юрий Голуб, Алексей Петкевич. О творчестве Ларисы Гениюш рассказывали и читали ей посвященные стихи Михаил Скобла, Валерий Петрикевич, Елена Таболич и многие другие присутствующие.

Михаил Скобла даже провел литературный конкурс, посвященный жизни и творчестве поэтессы. А победители получили новые белорусские книги. В этот день Татьяна Гриневич спела несколько песен на слова поэтессы. Гости и земляки поэтессы возложили цветы к памятнику Гениюш в Зельве и на могилу Ларисы и Янки Гениушей.


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