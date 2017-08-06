Дукалис из «Улицы разбитых фонарей» попал в базу «Миротворца» 1 6.08.2017, 19:47

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Российский актер Сергей Селин посещал оккупированный Крым.

Профиль известного по роли полицейского Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей" актера Сергея Селина отныне помещен в раздел "Чистилище" проекта "Миротворец", пишет "Апостроф".

Об этом говорится на странице проекта в Facebook.

"А помог нам его туда поместить изменник Родины и пособник российский оккупантов из Судака некто Талипов Александр Валериевич…Он крайний справа. Тестировали мордоскоп не его фото из профиля в ФБ и обнаружили эту фото с Дукалисом", - сказано в сообщении.

Причиной появления Селина в "Чистилище" стало сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного РФ Крыма.