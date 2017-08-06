Белорусы перестали верить в «чарку-шкварку» и «стабильность» 6.08.2017, 19:51

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Американская компания Gallup International опубликовала данные ежегодного исследования.

Среднее значение индекса закона и порядка-2017 — 78, Беларусь набрала 77 баллов, пишет thinktanks.by.

Американская компания Gallup International представила Всемирный индекс закона и порядка-2017, основанный на результатах опроса 136 тыс. человек в 135 странах мира в 2016 году.

Участникам исследования задавали четыре вопроса:

- Доверяете ли вы полиции в городе или местности, в которой живете?

- Чувствуете ли вы себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью в городе или местности, в которой живете?

- Крали ли у вас или членов вашей семьи деньги или собственность за последние 12 месяцев?

- Подвергались ли вы нападению или ограблению за последние 12 месяцев?

Среднее значение индекса закона и порядка для всего мира — 78 из возможных 100.

У Беларуси — 77 баллов. Индекс наших соседей: Польша — 81, Литва — 78, Латвия — 80, Россия — 74, Украина — 68.

Топ-10 Всемирного индекса закона и порядка: Сингапур (97), Узбекистан (95), Исландия (92), Туркменистан (91), Норвегия (91), Швейцария (90), Алжир (90), Финляндия (90), Иордания и Вьетнам (89).

Аутсайдеры Всемирного индекса закона и порядка: Сальвадор (54), Либерия (53), Венесуэла (42).