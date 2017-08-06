Плоская Земля и другие абсурдные теории, которым продолжают следовать 2 6.08.2017, 19:59

Самые неожиданные заблуждения и «сенсации».

Информационная революция принесла человеку возможность выбирать, что читать и каким источникам верить. Но человек оказался один в бескрайнем информационном поле, наполненном фактами, ложью, заблуждениями и сенсациями. Onliner.by выбрал самые распространенные псевдонаучные теории, в которые люди верят и сегодня.

Теория плоской Земли

Как вы отреагируете, если вам скажут, что с младых ногтей нас всех обманывали: мы живем не на шаре, ракеты не запускаются в космос, зонды не летают вокруг Юпитера, а МКС и все эти фотографии из космоса являются одной глобальной махинацией для того… для того, чтобы просто ввести вас в заблуждение, например! Надеемся, большинство лишь покрутит пальцем у виска. Но найдутся и адепты «Общества плоской Земли», для которых это самая что ни на есть истина: Земля — один большой диск, на котором если подпрыгнешь, то приземлишься в то же самое место!

Такая аргументация крайне популярна среди «плоскоземельцев». Противостояние тех, кто верит в плоскую Землю, и «шароверов» вышло на новый виток накала страстей, когда в интернете стало популярным видео от российского школьника Максима Ожерельева. В формате блога он обращался к зрителям, обвиняя их в слепой вере в образование.

«Я прыгнул. Земля вращается со скоростью 400 м/с. Опускаюсь на том же месте», — так звучало одно из доказательств срывателя покровов. Второе доказательство: «Выйдите и посмотрите по сторонам. Вы на шаре живете? Вы живете на плоскости!» Обращаясь же к опыту ученика Торричелли, юное дарование просто оскорбило ученого и опровергло его доказательства. Стоит лишь добавить, что на YouTube полезной информации меньше, чем бесполезной. В категории последней достаточно и откровенного бреда, способного негативно влиять на податливый ум школьников.

Это только один из многих современных примеров, но он замечательно иллюстрирует фанатов плоской Земли, которые иррационально отрицают общепринятые факты и отвергают все доказательства. И если в начале 20-го века это можно было списать на слепую веру, которую пропагандировали через церкви в США, то во второй половине того же века объединением «плоскоземельцев» стало целое международное общество. Оно распространяло листовки и литературу, где с «шароверов» срывались покрова, отрицалась высадка человека на Луну и выдвигались обвинения Стенли Кубрику в мистификации.

Во что же верят адепты плоской Земли? Наша планета — диск диаметром 40 000 км. Южного полюса и Антарктики не существует, по краю диска просто проходит ледяная стена (почти как в «Игре престолов»). Вы ведь не были на Южном полюсе? А все доказательства «плоскоземельцев» как раз проистекают из личного опыта.

Солнце крутится вокруг Северного полюса и светит на Землю как прожектор. Оно удалено всего на 4800 км от диска и имеет 51 км в диаметре. Гравитации не существует, а то, что мы принимаем за земное притяжение, является следствием постоянного ускорения движущегося вверх из-за темной энергии диска, который все мы оседлали.

Почему же космические агентства скрывают, что Земля плоская? Риторика «плоскоземельцев» гласит, что политики после открывшегося факта плоской планеты не решились сворачивать космические программы, а все запуски ракет являются многолетним распилом бюджетов.

Эффект первого самца

Телегонию давным давно опровергли и отнесли в раздел устаревшей концепции, но на протяжении 20-го века (да и по сей день) об этой теории можно прочитать в газетах наподобие «Секретных расследований» или увидеть в очередном сюжете на РЕН ТВ. Обычно там рассказывают историю советской аспирантки из номенклатурной семьи, которая родила чернокожего ребенка от белого мужа. Девушка клялась, что не изменяла, а за несколько лет до этого у нее просто был роман с парнем из дружественной африканской страны. Вот гены и передались в результате телегонии.

Именно по такому принципу должна работать телегония в человеческом и животном мире: спаривание с самым первым партнером приводит к передаче его стойких наследственных признаков всему потомству, даже если в его зачатии первый партнер не принимал никакого участия. Это представление было довольно сильно распространено среди селекционеров и коневодов. Отголоски его могут встречаться и сегодня, чему есть свидетельство героя нашей предыдущей статьи.

Обычно все сводится к случаю, записанному Чарльзом Дарвином со слов своего друга — английского лорда. Тот отдал свою кобылу самцу зебры. Потомства не получилось, однако спустя несколько лет эту же кобылу «поженили» с жеребцом ее рода. В результате она принесла потомство, у которого были темные полосы вдоль хребта и задних ног. Дарвин счел это архаичным признаком, проявившимся у потомства от общего предка всех лошадиных. Некоторые же ученые окрестили случившееся телегонией.

На самом деле теория о телегонии противоречит современной генетике. Уже из учебника средней школы мы узнаем, что потомство получает половину хромосом от отца и половину — от матери. И никто третий в этот процесс вклиниться не может: таковы законы природы.

Неудивительно, что в разные годы телегонию связывали с целомудрием. Это была своеобразная страшилка для дочерей, которых старались уберечь от неразборчивой и ранней половой жизни. Относительно свежий православный сборник «Целомудрие и телегония» на 62 страницах от десяти авторов называл эту теорию не иначе как «наукой о девственности», причем даже несмотря на многочисленные провальные попытки доказать работоспособность этой «науки».

Об одном из таких экспериментов в 1997 году рассказывали российские ученые Асланян и Спирин: «От 8 чистопородных кобыл и жеребца зебры было получено 13 гибридов-зеброидов. После этого тех же кобыл спаривали с жеребцами своей породы, от которых они принесли 18 жеребят. Ни один из жеребят не имел зеброидных признаков». Этот опыт ставили в 1889 году. Уже тогда он развеял миф о телегонии, но эта слишком удобная теория жива для многих и по сей день.

Три года назад, относительно недавно, научное сообщество всколыхнула очередная попытка пересмотра телегонии. В статье «Потомки наследуют приобретенную черту предыдущего партнера матери», опубликованной в авторитетном журнале Ecology Letters, рассказывалось об экспериментах по спариванию мухи Telostylinus angusticollis. Вкратце, ученые выяснили, что если откармливать питательными веществами первого самца, а затем провести спаривание с самкой, то потомство от второго самца будет крупнее. Но и здесь до телегонии далеко, ведь речь идет не о наследственных, а о приобретенных признаках вследствие питательной диеты.

Жизнь по звездам

Астрология является эталонной лженаукой по версии Национального научного фонда США, но это не мешает астрологам регулярно появляться в утреннем эфире национальных телеканалов, чтобы подсобить населению советом, как стоит жить в течение ближайшей недели. В 1998 году Российская академия наук в ответ на разгул астрологов, шаманов и оккультистов создала Комиссию по борьбе с лженаукой и призвала академиков активно реагировать на деятельность антинаучных «академий».

Виталий Гинзбург, нобелевский лауреат, называл в 2000 году в журнале «Наука и жизнь» астрологию ярким примером лженауки, которая стала таковой только лет 300 назад, когда Исаак Ньютон отрыл закон всемирного тяготения. «Многочисленные сопоставления гороскопов с реальностью также показали, что предсказания астрологов абсолютно нереальны, а встречающиеся иногда совпадения чисто случайны», — заявил ученый. Публикацию астропрогнозов и появление предсказателей будущего по звездам Гинзбург однозначно называет позором. Следуя ложным советам, люди, которые веруют в астрологию, могут искалечить свою жизнь.

Еще в 1975 году научный скептик Пол Куртц вместе со своими коллегами составил заявление «Возражение астрологам». Его одобрило 168 ведущих ученых, в числе которых были 19 лауреатов Нобелевской премии. Заявление опубликовали на первой полосе The New York Times. Но немногое изменилось с тех пор в восприятии астрологии обывателем.

В 40-х годах прошлого века Бертрам Форер поставил психологический эксперимент. Среди своих студентов он провел тест личности, но вместо настоящих результатов анализа он раздал им один и тот же расплывчатый текст из гороскопа. Студенты по пятибалльной шкале оценивали точность описания. Средний бал получился в районе 4,2. Аналогичные эксперименты проводились не единожды и демонстрировали схожие результаты. О чем это говорит? О том, что гороскопы настолько обобщены, что каждый человек может найти в них нечто схожее со своей индивидуальностью.

Наиболее интересный и основательный эксперимент проводился в Британии. Там нашли 2101 человека, родившегося в начале марта 1958 года. Согласно гороскопу судьба таких людей должна была сложиться примерно одинаково: у них должны были быть профессии в смежных сферах, схожий интеллект, привычки и предпочтения (порядка сотни различных параметров). Естественно, никакого сходства между временны́ми близнецами найдено не было.

Тем не менее астрология, как и алхимия, насчитывает многочисленные столетия своей истории. Она простимулировала развитие астрономии и математики, других областей человеческого знания, без которых сложно представить современную картину мира. Спасибо, дорогая, но тебе пора на покой.