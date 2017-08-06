В Украине нашли средство против главного оружия Кремля 6.08.2017, 20:13

Cекрет украинского «сюрприза» для оккупантов.

В Совете национальной безопасности и обороны придумали новый механизм, как избавить оккупированные территории Донбасса от влияния российского телевидения. "Комплексная система информационного противодействия" – именно так называется новое решение от СНБО, которое позволяет настолько ухудшать сигнал российских телеканалов, что слов кремлевских пропагандистов Дмитрия Киселева или Владимира Соловьева будет практически не разобрать. При этом качество приема украинских телеканалов остается без изменений. Как это работает и для чего это нужно, разбирался "Апостроф".

После того, как в декабре прошлого года на горе Карачун в Славянске восстановили разрушенную боевиками телевышку, распространив украинский голос в оккупацию, стал вопрос, как заглушить в ОРДЛО голос российский. Для этого и была придумана "Комплексная система информационного противодействия" (КСИП), работу которой 4 августа проинспектировал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Чиновники Госспецсвязи, включив большие мониторы, продемонстрировали Турчинову фокус: в один момент российские каналы принимаются, а через секунду уже нет. "Российские и сепаратистские каналы были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо помех уверенно принимались телерадиоприемниками", - уверенно отрапортовал Александр Турчинов по итогам испытаний.

Как работает КСИП, "Апострофу" рассказал глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

"Идет постановка помех. По сути это обычная система радиоэлектронной борьбы: система приемников определяет, на какой частоте работают телевизионные каналы, а потом включаются передатчики и работают на этой же частоте, генерируя помеху в виде какого-то паразитного сигнала", - говорит Федиенко.

В СНБО отмечают, что деньги на антипропагандистскую глушилку были получены из резервного фонда госбюджета, правда, сколько именно, не сообщают. Пока КСИП работает в экспериментальном режиме, создавая помехи для пропагандистов в аналоге, цифре и спутнике, но по словам чиновников из Госспецсвязи, до конца года ее развернут по всей линии разграничения.

"В перспективе может быть охвачена территория хоть всей Украины", - добавил Федиенко.

Правда, во всей этой истории есть один нюанс. Все дело в том, что в 1994 году Верховная Рада ратифицировала Устав Международного союза электросвязи. В статье 45 этого документа сказано: "Все станции, независимо от их назначения, должны устанавливаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы не причинять вредных помех радиосвязи или радиослужбам других Членов Союза". А Россия является действующим членом Международного союза электросвязи, соответственно, в ООН (именно там учредили союз электросвязи), действия Украины могут остаться непонятыми.

Встречный лом

Как бы там ни было, в условиях реальных боевых действий, когда информационное оружие становится не менее действенным, чем танки и артиллерия, защищать свое информационное пространство просто необходимо.

"Верное ли это решение? Это – единственное решение, поэтому рассуждать о том, верное оно или нет, я смысла не вижу, - говорит "Апострофу" глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. – Побороться финансово, а вопрос именно в финансах, с влиянием российского телевидения, которое значительно распространено, у Украины шансов нет, поэтому предпринимаются такие меры. Мне кажется, что это – единственное решение, которое позволит обеспечить информационную безопасность страны, ведь именно российское телевидение промывает мозги и довольно сильно. Грубо говоря, это как вы зашли в переулок с цветочками в руках, а против вас вышли гопники с ломом, и вам нужно защищаться, других вариантов просто нет. Это встречный лом".

"Информационная война состоит из ментальной и технической составляющей. Это как раз техническая часть информационной войны, - добавляет "Апострофу" политтехнолог Александр Курбан. – С тактической и стратегической точек зрения это – абсолютно верное решение, и очень жаль, что это не произошло раньше. Я не говорю про 2014-й год, но уже в 2015-м абсолютно реально это можно было делать".

Почему голоса Соловьева и Киселева действительно не заглушили с началом войны, пояснил Аласания.

"В свое время я был удивлен, а куда же делись советские глушилки? Похожие, огромные глушилки стоят на границе с Беларусью и успешно глушат все украинские каналы, и любой сигнал с нашей стороны туда не проходит. Это старая советская система. Относительно нашей системы я интересовался, ведь в наследство от СССР нам она наверняка досталась. Но мне отвечали, что этого давно нет, все порезано, выкинуто и разворовано на металлолом", - отметил Аласания.

Впрочем, аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов не спешит разделять восторг от КСИПа.

"Сначала хотелось бы увидеть, как реально это глушение работает, чтобы понимать – это что-то реальное или просто политическая имиджевая поездка Турчинова. За последние три года мы все видели и восстановление вещания, и восстановление радиосигнала, и мощные информационные кампании, а оказалось, что то, что заявляется властью, совсем не то, что получается в реальности", - сетует Сизов.

Но было бы наивно предполагать, что Россия не пойдет тем же путем и не заглушит со своей стороны украинские телеканалы.

"Точно знаю, что российская сторона готовит то же самое на линии разграничения. По крайней мере такие данные есть от того же СНБО", - подтверждает Зураб Аласания.

Таким образом, жители оккупированных территорий и прифронтовых городов и поселков могут вообще остаться без телевидения как российского, так и украинского. Но по словам Александра Курбана, это не совсем так, ведь для того, чтобы РФ и боевикам заглушить украинский сигнал, его нужно сначала доставить на оккупированную территорию, а Украина с этой задачей справляется посредственно.

"Все, что могут глушить, россияне уже глушат еще с 2014 года. Кроме того, несмотря на поставленные вышки и прилагаемые Украиной усилия, украинское телевидение слабо работает на оккупированных территориях, ведь ни для кого не секрет, что в зоне АТО на "нулевке" и километрах в 10-15 от нулевой линии подавляющими являются именно российские телеканалы", - резюмировал Курбан.

Виталий Сизов добавляет, что подавление сигнала российских телеканалов больше тактический, но никак не стратегический шаг украинской власти.

"Само глушение как технология возможно при эскалации боевых действий, это эффективный способ для того, чтобы оперативно закрыть каналы пропаганды. С другой стороны, лучшей контрпропагандой, и тому есть масса исторических примеров, является построение более успешной экономической и общественной модели в отличие от той, которую предлагал противник. Мы можем вспомнить Восточную и Западную Германию. Западногерманская сторона вопросами контрпропаганды особо не занималась, потому как любому здравомыслящему человеку было очевидно, где ситуация лучше, а где хуже – все и бежали на Запад. Поэтому насколько такие меры СНБО будут действенны и приведут ли они к коренному изменению ситуации даже в прифронтовой зоне, я сильно сомневаюсь. Ведь главные коммуникации там происходят от человека к человеку, и если кто-то имел пророссийские взгляды, то вряд ли отсутствие российских каналов изменит его мышление. Это очень локальный, но не стратегический шаг", - резюмировал Сизов.