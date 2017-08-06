Почему стоит посетить Туров 6.08.2017, 20:24

Путешественники незаслуженно оставляют древний белорусский город в стороне.

Из школьного курса истории все мы знаем о том, что Туров является одним из древнейших городов Беларуси. Его звездный час пришелся на XI–XII века, когда здесь было создано знаменитое Туровское Евангелие, а сам город превратился в крупный ремесленный и торговый центр, через который проходил один из маршрутов легендарного пути «из варяг в греки», пишет сайт planetabelarus.by.

Сегодня о былом величии напоминают лишь руины собора. Его длина составляла почти 30 метров, а ширина – более 17 м. Пусть сегодня эта цифра и не впечатляет, но для того времени каменное здание подобных размеров было по-настоящему выдающимся сооружением. Его разрушили не враги, а землетрясение 1230 года. Это событие можно считать символическим: Туров начал понемногу терять свое значение, превращаясь в бедное местечко. Последний удар по нему нанесли в конце XIX века строители Полесской железной дороги, которая прошла севернее, через Житковичи.

Все же до 1962 года Туров оставался районным центром, пока его статус не был понижен до поселка. Прошло 42 года, прежде чем данный населенный пункт снова получил право называться городом, хотя численность его населения едва превышает 3000 человек. Для сравнения: в соседнем агрогородке Ольшаны она в три раза больше. Так за что Турову была оказана подобная честь?

Почти наверняка свою роль сыграла особая аура, окружающая это место, ведь Туров почти на целый век старше белорусской столицы. Однако сам по себе статус города (даже если прибавить к нему музей, где можно увидеть остатки древнего городища, и деревянную Церковь Всех Святых) вряд ли привлек бы к нему то внимание, которым Туров может похвастаться сегодня. Помогло чудо, причем в прямом смысле – начиная с конца 1990-х годов все чаще можно было услышать о каменном кресте, который якобы растет из земли на местном кладбище.

Скептики предпочитают версию, согласно которой речь идет об одном из 12 каменных крестов, что долгое время стояли на берегу Припяти, а в годы советской власти были сброшены в реку. Два из них потом нашли местные жители и перенесли в церковь, а еще один рыбак закопал на кладбище. Вот, мол, он-то теперь медленно выступает на поверхность, по мере того как земля оседает. Одним словом, чистая физика – никакой мистики. Однако даже убежденные рационалисты, не говоря уже о религиозных людях, как правило, не упускают возможности зайти на туровское Борисоглебское кладбище, чтобы глянуть на «тот самый» крест.

Одним из значимых центров паломничества Туров стал не только благодаря каменным крестам: в 2010 году здесь началось строительство впечатляющего собора в честь Кирилла Туровского – видного православного богослова и духовного деятеля, который, как нетрудно догадаться, был уроженцем этих мест. Размерами это здание точно затмило своего средневекового предшественника – его сверкающие золотом купола можно увидеть издалека.

Свой вклад в туристическое развитие Турова решила внести и природа. Дело в том, что на окраине города расположен один пойменный луг. Во время весеннего половодья он на несколько месяцев превращается в сеть островов, где во время миграции останавливаются сотни тысяч птиц. Некоторые из них остаются здесь, чтобы вывести птенцов, включая мородунку – редкого кулика, который обычно гнездится в тундре. Прямо в Турове можно встретить и белую лазоревку, которая является своеобразным «святым Граалем» для европейских бердвотчеров. Неудивительно, что каждую весну сюда приезжают сотни любителей птиц из разных стран.

Во многом благодаря им стала развиваться туристическая инфраструктура: построили новую гостиницу и отремонтировали те, что уже имеются. В результате Туров взял своеобразный исторический реванш у Житковичей, поскольку именно здесь предпочитают останавливаться те, у кого есть дела в этом районном центре. А фестиваль куликов, который каждый год проводится при поддержке общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и местных властей, стал одним из важнейших культурных событий региона.

Относительно недавно на территории Турова появился еще один объект, который с удовольствием посещают приезжие. Речь идет о молочном комбинате. Здесь производят знаменитые сыры «Бонфесто» и еще много других вкусностей, которые можно купить со скидкой. Само здание заинтересует разве что поклонников промышленной архитектуры, зато помимо магазина в нем есть кафе, где можно попробовать такую заграничную диковину, как тирамису. Вот так возник центр местного гламура, который вносит свой штрих в такой многообразный портрет Турова.