Белорусы хотят, чтобы столичный аэропорт носил имя Франциска Скорины 5 6.08.2017, 20:40

Активисты начали сбор подписей за переименование аэропорта.

В Беларуси снова начался сбор подписей под петицией о достойном увековечении памяти первого белорусского книгопечатника Франциска Скорины, пишет interfax.by.

"Мы, нижеподписавшиеся под данным коллективным обращением, требуем повторного рассмотрения обращения (сделанного представителями белорусской интеллигенции в 2016 году в честь 500-летия белорусского книгопечатания - ИФ) и достойного увековечения памяти первого белорусского книгопечатника", - говорится в петиции, размещенной на сайте petitions.by.

В предыдущем обращении его авторы предлагали назвать Национальный аэропорт Минск именем Ф.Скорины и инициировать установку памятников ему в центре Вильнюса, Кракова, Киева и Москвы силами белорусской стороны.

Кроме того, предлагалось назвать в честь Ф.Скорины одну из центральных минских магистралей (проспектов), учредить белорусский день печати 6 августа вместо 5 мая (по дате издания Ф.Скориной первой книги).

Составители новой петиции обратили внимание, что в конце июля 2016 года министр культуры Беларуси Борис Светлов заявил, что поддерживает идею присвоения Национальному аэропорту имени Ф.Скорины, а также сообщил о том, что министерство культуры уже направило необходимые обращения в соответствующие государственные структуры.

"Сегодня, 6 августа 2017 года, в день 500-летнего юбилея белорусского книгопечатания, ничего из того, о чем говорилось год назад, не реализовано", - констатировали авторы петиции.

Новое обращение планируется направить в Мингорисполком.