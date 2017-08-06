Активистки Pussy Riot провели яркую акцию в поддержку Олега Сенцова 6.08.2017, 20:50

Участники группы вывесили растяжку недалеко от колонии, где сидит украинский режиссер.

Участники группы Pussy Riot Мария Алехина и Олег Софеев, а также одна из создательниц проекта Pussy Riot Theatre Ольга Борисова вывесили растяжку с надписью Free Sentsov на мосту в Якутске – недалеко от колонии, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов, пишет "Гордон".

Участники группы Pussy Riot Мария Алехина и Олег Софеев, а также одна из создательниц проекта Pussy Riot Theatre Ольга Борисова устроили в российском Якутске акцию в поддержку украинского режиссере Олега Сенцова, об этом Алехина сообщила в Facebook.

Они вывесили растяжку с надписью Free Sentsov на мосту через озеро Сайсары, которое находится на расстоянии в 7,5 км от колонии, где Сенцов отбывает наказание. Активисты также зажгли два файера.

"С помощью льняного полотна и розового баллончика изготовили растяжку и разместили ее на мосту таким образом, чтобы было видно прохожим и жителям домов напротив. Украинский режиссер Олег Сенцов, пройдя через пытки во время следствия, был приговорен к 20 годам тюремного срока. Дело Сенцова и Кольченко (политзаключенный Александр Кольченко. – "ГОРДОН") – одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны", – написала Алехина.

В интервью телеканалу "112 Украина" она сказала, что кампанией в поддержку режиссера занимается больше года.

"Это далеко не первое действие, которое я делаю, это одно из действий. Нам показалось важным приехать в Якутск, то есть в город, в который отправили отбывать наказание Олега Сенцова, находящийся на самом краю России", – отметила она.

Алехина добавила, что это не последняя акция.

В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и кинорежиссер Олег Сенцов. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам.