Активисты РЭП из Орши: Хватит бояться! 6.08.2017, 21:30

Оршанское отделение профсоюза РЭП выступило с заявлением.

Активисты высказались по поводу обысков в офисах профсоюзных организаций, пишет orsha.eu.

Заявление

Профкома Оршанской региональной профсоюзной организации работников радиоэлектронной промышленности.

В центральном офисе профсоюза 2 августа 2017г. утром работники ДФР КГК провели обыск, поводом к которому стало открыто уголовное дело «по неуплате налогов» в отношении руководства профсоюза (ч.2 ст.243 УК РБ).

Были задержаны председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич, его заместитель Игорь Комлик и журналистка Наталья Пичужкина. Из офиса по ул. Кульман 4, где обыск с выламыванием дверей продолжался в течение шести часов, иъяты жесткие диски с компьютеров и чемоданы документов.

Сотрудникам профсоюзного объединения заявили, что претензии предъявляются по уплате налогов в период с 2010 и счета профсоюза за рубежом.

Профсоюзный комитет Оршанской региональной профсоюзной организации РЭП считает, что это спланированная месть власти за нашу весеннюю гражданскую активность по отмене Декрета № 3 о тунеядстве. А также это и долгосрочная предупредительная мера - так ее осенью независимые профсоюзы готовят массовые акции по противодействую бедности.

Профком выражает искреннюю поддержку и солидарность Игорю Комлику (руководитель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и бывший редактор сайта praca-by.info Наталья Пичужкина на данный момент отпущены после допросов), а также решительно протестует против насилия, произвола и брутальных действий в отношении лидеров независимых профсоюзов Беларуси. Хватит бояться! Свободу и надежду на лучшее не упрятать за тюремной решеткой!

Жыве Беларусь!