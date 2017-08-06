Димон Ада Илья Мильштейн

6.08.2017, 21:50

Дмитрий Медведев

Кремлевский театр одного актера.

Над Медведевым опять смеются - уже во второй раз за неделю. Сперва он потешал публику, прозревая в судьбе Михаила Саакашвили некую пьесу в жанре "фантастической трагикомедии". Забывая о том, в каком балагане сам выступает и кого изображает на подмостках. Теперь Дмитрий Анатольевич порадовал нас, углубившись в геополитические сюжеты. У себя в уютненьком он предался тоскливым размышлениям о тотальной деградации российско-американских связей и грядущем поражении президента США в неравной схватке с истеблишментом. Причем сразу на двух языках написал, чтобы и Трамп прочел, и Путин.

Это очень забавное чтение. Поразительна стилистика текста, в котором подписание... нового санкционного закона против России создает несколько последствий; тема возникает... как еще один способ поставить Трампа на место; что же касается антироссийской истерии, то она превращается в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это - новелла). Видно, что человек либо целый коллектив копирайтеров по-настоящему работали над словом. В отличие от многих других блогеров, которые постят невесть что, совершенно не заботясь о красоте слога.

Содержание образует с формой гармоничное единство. Премьер-министр РФ, потрясенный невиданным зрелищем - принуждением президента США к русофобии и подписанию антироссийского закона, - хоронит надежду на улучшение наших отношений с новой американской администрацией. Фиксирует полноценную торговую войну, объявленную России. Предрекает, что санкционный режим... будет сохраняться десятилетиями. Довольно долго перечисляя беды, которые принесли и еще принесут нам санкции, неожиданно сообщает, как бы подбадривая приунывших читателей: мы справимся. Логики тут ни на грош, но комическое и не предполагает логику. Напротив, чем абсурдней, тем веселей.

Между тем, если оценивать опубликованное в блоге как политическое высказывание, то за этой внешне клоунской выходкой второго человека в стране обнаруживается нечто весьма серьезное. Кстати, и не надо оценивать его текст с точки зрения людей нормальных, то есть от принятия решений отлученных и безответственных. Им, то есть нам, лишь бы поржать, что с нас взять. У правящего класса свои понятия о должном и недолжном, разумном и глупом, величавом и смешном. Строго следуя правилам, по которым живет российская элита, Дмитрий Анатольевич с помощниками никого из тех, кому адресовано послание, позабавить не желал и не позабавил. Он просто напомнил о своем существовании - и подчиненные, и высшее начальство выслушали его с каменными лицами. Пытаясь постичь сказанное и постигая.

Попробуем и мы.

Во-первых, далеко не каждый из российских чиновников может позволить себе столь глубокомысленную и смелую речь. Насчет того, что нашим отношениям с Америкой настал кирдык. А он, топ-чиновник, может себе позволить. Причем в безапелляционном тоне. Во-вторых, заговорить сурово о полноценной войне, пусть и торговой. В-третьих и в-главных, известить притихшее человечество, что это теперь вообще навсегда, ибо десятилетиями, которыми он измеряет наступившую

холодную войну, исчисляется жизнь человека.

Все это Медведев изрекает как власть имеющий. И тут уж поневоле, услышав такое, любой читатель вспомнит, что блогер сравнительно недавно был первым лицом в государстве. Короче, не кто-нибудь, но экс-президент, ныне председатель правительства вельможно хмурит лоб и пророчит беды, что и в Москве, и в Вашингтоне должно быть воспринято с тревогой. Правда, именно вот это соединение вельможной хмурости с патриотической бодростью как раз и образует комический эффект у неподготовленного и склонного к зубоскальству читателя, но Дмитрию Анатольевичу плевать. Он не к нам обращается, а к ним. По-русски и по-английски.

Кроме того, Медведев, как с ним уже случалось в прошлом, туманно на что-то намекает, и это не может не заинтересовать буквально всех: и погруженных в дипломатические каверзы, и нас, лохов. Он ведь и раньше сетовал на несовершенство мира и затратную внешнюю политику Путина, информируя сограждан о глубочайшем кризисе и призывая самого Владимира Владимировича к сокращению расходов на оборону и безопасность. Это легко считывалось как бунт в тандеме, хотя и продуманный. Дескать, премьеру положено отвечать за экономику, вот он и отвечает, и ставит в известность, что денег нет, а вы держитесь за президента.

В эти дни тема получает развитие: денег нет и не будет, хотя, конечно, мы справимся. We will cope, да. А Трампа скоро снимут, поскольку у них там в Америке парламентарии обнаглели вконец. Творят что хотят, вон даже законы принимают, не спросив лидера нации.

Что говорить, это вызывает даже не смех, а хохот - у непосвященных, не причастных к искусству, не допущенных в храм большой византийской политики и сочиняющих свои колонки на злобу дня. У людей посвященных свежая запись в блоге Медведева вызывает совсем другие чувства, а также мысли. О некоторой панике в той части элиты, которую у нас причисляют к либеральной. О том, что утративший надежды на перезагрузку с Америкой Дмитрий Анатольевич довольно ловко напомнил о себе. О его амбициях и заявках если не на президентский пост, то на то, чтобы просидеть в кресле премьера до 2024 года.

Видно же, как он переживает за происходящее в мире и в стране, вмешиваясь во внутренние дела заокеанских сенаторов и конгрессменов. А выборы в России не за горами, и всякий голос будет учтен. В том числе голос, поданный лучшим, испытанным другом Путина.

Другой вопрос, как будет учтен и что в принципе собирается дальше делать тот, который уверенно, твердо, победоносно ведет Россию к ближайшей пропасти. Вроде ситуация в стране и мире такова, что пришло время давить либералов, начиная с самого смешного. Но это слишком предсказуемый шаг, а президент любит удивлять. Новое возвышение мятущегося Медведева при сохранении стопроцентных гарантий для нынешнего гаранта стало бы событием самым невероятным, но и закономерным на свой лад. Премьер делает все возможное, чтобы про него не забыли. Злопамятный Путин его не забудет.

Илья Мильштенй graniru.org