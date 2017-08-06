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Синоптики рассказали о погоде на понедельник

  • 6.08.2017, 21:58

Дожди пройдут лишь в отдельных районах Беларуси.

До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер ожидается северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, на юго-востоке - до плюс 19, днем будет 19-25 градусов тепла.


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