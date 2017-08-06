Майк Пенс: Я не буду баллотироваться в президенты США в 2020 году 6.08.2017, 22:12

Майк Пенс

Фото: Gage Skidmore / Flickr.com

Вице-президент США опровергает сообщения о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

В заявлении, опубликованном 6 августа, Пенс отметил, что сообщение The New York Times является «позорным и оскорбительным», пишет ru.krymr.com.

Он заявил, что утверждения в статье были «категорически ложными» и что его команда «будет сосредоточивать все усилия на продвижении повестки дня (президента США Дональда Трампа – КР) и видит его переизбранным в 2020 году».

В статье The New York Times сообщалось об усилиях некоторых республиканцев, которые ожидают 2020 год, назвав это «теневой кампанией». Указывалось, что неизвестные советники Пенса «уже сообщили партийным донорам, что он будет выдвигать свою кандидатуру, если Трамп этого не сделает».