закрыть
7 августа 2017, понедельник, 1:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Майк Пенс: Я не буду баллотироваться в президенты США в 2020 году

  • 6.08.2017, 22:12
Майк Пенс
Фото: Gage Skidmore / Flickr.com

Вице-президент США опровергает сообщения о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

В заявлении, опубликованном 6 августа, Пенс отметил, что сообщение The New York Times является «позорным и оскорбительным», пишет ru.krymr.com.

Он заявил, что утверждения в статье были «категорически ложными» и что его команда «будет сосредоточивать все усилия на продвижении повестки дня (президента США Дональда Трампа – КР) и видит его переизбранным в 2020 году».

В статье The New York Times сообщалось об усилиях некоторых республиканцев, которые ожидают 2020 год, назвав это «теневой кампанией». Указывалось, что неизвестные советники Пенса «уже сообщили партийным донорам, что он будет выдвигать свою кандидатуру, если Трамп этого не сделает».


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов