10 фактов про Франциска Скорину, которые должен знать каждый белорус 6.08.2017, 22:29

День белорусского книгопечатания - настоящий повод для национальной гордости.

Ровно 500 лет назад, 6 августа 1517 года, в Праге наш земляк Франциск Скорина издал одну из библейских книг – «Псалтырь». К знаменательной дате мы подобрали 10 интересных фактов про это книгу и личность первопечатника.

Факт 1. Скориновская Библия стала первой печатной книгой для восточных славян, почти на 50 лет опередив русскую Библию. До этого во второй половине XV века были напечатаны немецкий, латинский, чешский переводы Священного Писания. А вот национальные переводы всей Библии во Франции и Италии появились только в середине ХVIII века, пишет vkurier.by.

Уникальность Библии Скорины еще и в том, что в книге наш земляк поместил свой портрет, что было в новинку для изданий Средневековья.

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Факт 2. «Псалтырь» Франциска Скорины состоял из предисловия, 150 псалмов, дополнительного псалма, 10 библейских песен и короткого послесловия. На полях книги наш земляк объяснял самые тяжелые на его взгляд слова в тексте.

Факт 3. Чаще всего исследователи жизни Франциска Скорины считают, что в Праге он жил с 1517 по 1519 год. Между тем доктор исторических наук, известный скориновед Георгий Галенченко уверен, что за столь короткий срок организовать работу типографии, найти рукописи, подготовить тексты и познакомиться с европейскими изданиями Библии невозможно. Поэтому, вероятно, наш земляк попал в Чехию раньше 1517 года. К тому же в основании собственной типографии в Праге не было нужды: книгопечатание в Чехии уже имело свои традиции. А новое издательство требовало вложения значительных денежных средств, которых у нашего земляка просто не было.

Печатный станок Гутенберга, на котором печатал Скорина. Фото ru.wikipedia.org

Факт 4. Где находилась типография, в которой Скорина печатал свои книги? Преподаватель Карлова университета, доктор наук Илья Лемешкин в своем интервью «Сб. Беларусь сегодня» рассказывал, что в Праге в то время работало две типографии. Одна из них – типография купца Северина, который сдавал ее в аренду всем желающим. Вероятнее всего здесь Скорина и выдал свои книги.

К тому же, в 1519-1520 годах купец умер. Типография досталось в наследство его сыну Павлу, который решил сам заняться книгоизданием. Наверное, он и прервал договор аренды с нашим земляком, ведь последняя книга Скорины в Праге датирована именно 1519 годом.

Факт 5. После того, как Скорина напечатал «Псалтырь», он стал издавать томики с переводом текста отдельных книг Старого Завета в случайном порядке. За 1517-1520-е годы увидело свет более 20 иллюстрированных библейских книг, которые Франциск Скорина сопроводил предисловием и послесловием, а также украсил гравюрами.

Факт 6. Отъезд Франциска Скорины из Праги не был предусмотрен им заранее. Вероятно, нашему земляку пришлось поторопиться из-за страшного мора 1520 года. В результате отдельные неразрезанные для типографских нужд листы со скориновских книг позже использовались для обложек различных пражских и вроцловских кодексов.

Факт 7. Многих исследователей интересует, как выглядел Франциск Скорина. Сохранился только один прижизненный портрет нашего земляка – в его книгах. Также некоторые считают, что прижизненное изображение Скорины можно увидеть на фреске Рафаэля, с которым белорус мог дружить во время путешествия по Италии.

Интересно, что недавно чешские исследователи заявили, что у Скорины не было усов. Но другие ученые, в частности заместитель директора Национальной библиотеке Беларуси Алесь Суша, утверждают, что никаких причин так считать нет, и тот человек, который изображен на скориновской гравюре, и есть Скорина.

Памятник Франциску Скорине перед Национальной библиотекой Беларуси. Фото ru.wikipedia.org

Факт 8. В год 500-летия со дня издания скориновского «Псалтыря» в Беларуси увидела свет книга-альбом «Сусветная спадчына Францыска Скарыны».

В этой книге, отпечатанной в издательстве «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», впервые представлены все 25 книг белорусского первопечатника, много уникальных иллюстраций и фотографий.

Книга-альбом вышла на русском, белорусском и английском языках. Издание уже завоевало Гран-при XIV Международного конкурса государств СНГ «Искусство книги» и Гран-при конкурса II Евразийской международной книжной выставки-ярмарки Eurasian Book Fair 2017 в Астане.

Факт 9. Книги Франциска Скорины хранятся в нескольких странах Европы, как в государственных, так и в частных коллекциях. На сегодняшний момент известно про 519 печатных экземпляров и 45 рукописных копий, большинство из которых находятся в российских фондах. Беларусь также может похвастаться несколькими оригинальными книгами нашего земляка. Они внесены в список историко-культурных ценностей и охраняются на государственном уровне.

Кстати, оригиналы некоторых изданий Скорины с разных стран мира можно будет увидеть на выставке в рамках работы Международного конгресса «500 лет белорусского книгопечатания», который пройдет в Минске 14-15 сентября этого года.

Во время конференции, посвященной Скорине в Витебске. 2017 год. Фото Саши Май

Факт 10. Память Франциска Скорины чтут во всем мире. Именем нашего земляка названы улицы, библиотеки, различные культурные и учебные учреждения, общественные объединения, а также малая планета, открытая советским астрономом Николаем Черных.

Памятники Скорине установлены в Полоцке, Минске, Лиде, Праге, Вильнюсе, Калининграде. Высшие награды Беларуси – медаль и орден – также названы в честь нашего земляка.

Кроме этого, в 1990 году ЮНЕСКО объявил год Франциска Скорины.