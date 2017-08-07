Тиллерсон: США ответят на высылку дипломатов из РФ 4 7.08.2017, 7:37

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Рекс Тиллерсон

Фото: РБК

Контрмеры будут приняты к 1 сентября.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предупредил Россию об ответных мерах на высылку американских дипломатов, об этих действиях Вашингтона будет объявлено к 1 сентября. Об этом сообщило агентство AP (перевод – tass.ru).

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Тиллерсон заявил, что США с прагматизмом смотрят на отношения с РФ, передает агентство Reuters. Кроме того, глава Госдепартамента выразил готовность работать с Москвой над разрешением проблем, отметив, что не стоит прекращать общение из-за одного вопроса.

Глава Госдепа общался с журналистами в Маниле, где он принимал участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Там же у него прошла встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тиллерсон позже рассказал журналистам, что Россия якобы проявила "определенную готовность" обсудить пути выхода из ситуации, связанной с Украиной. Кроме того, на встрече с Лавровым он поднял тему вмешательства Кремля в американские выборы.

Тиллерсон уточнил, что США пока не определились со своими ответными шагами. Он также задал своему российскому коллеге "несколько уточняющих вопросов" насчет контрмер, предпринятых Москвой после принятия Конгрессом США законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

Ранее МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.