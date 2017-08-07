Белоруска вышла в финал ЧМ в метании копья в Лондоне
- 7.08.2017, 7:46
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Татьяне Холодович пришлось проявить для этого немало воли и выдержки.
Чемпионка Европы-2016 белоруска Татьяна Холодович пробилась в финал соревнований в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, сообщает tut.by.
Правда, путевка в число 12 финалисток далась белоруске нелегко, в своей лучшей попытке она показала в квалификации лишь 11-й результат (62,58 метра). Это почти на 4 метра хуже, чем ее лучший результат в нынешнем сезоне (66,30) и личный рекорд (66,34).
В тройку лучших по итогам квалификации вошли китаянка Лю Хуэйхуэй (67,59), Мартина Ратей из Словении (65,64) и Катрина Молитор из Германии (65,37).
Финал в метании копья у женщин назначен на вторник, 8 августа.
6 августа на ЧМ-2017 по легкой атлетике в Лондоне были разыграны 6 комплектов наград.
Марафон
Мужчины
1. Джеффри Кипкорир Кируи (Кения) — 2:08.27.
2. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:09.49.
3. Альфонс Феликс Симбу (Танзания) — 2:09.51.
Женщины
1. Роза Челимо (Бахрейн) — 2:27.11.
2. Эдна Киплагат (Кения) — 2:27.18.
3. Эми Крэгг (США) — 2:27.18.
Прыжки с шестом
Женщины
1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,91 м.
2. Санди Моррис (США) — 4,75 м.
3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) — 4,65 м.
3. Ярислей Силва (Куба) — 4,65 м.
Толкание ядра
Мужчины
1. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22,03 м.
2. Джо Ковач (США) — 21,66 м.
3. Стипе Зунич (Хорватия) — 21,46 м.
Семиборье
Женщины
1. Нафисату Тиам (Бельгия) — 6784 очков.
2. Каролин Шефер (Германия) — 6696.
3. Анук Феттер (Голландия) — 6636.
Бег на 100 м
Женщины
1. Тори Боуи (США) — 10,85 с.
2. Мари-Жози Та Лу (Кот-д'Ивуар) — 10,86 с.
3. Дафна Шипперс (Голландия) — 10,96 с.