Белоруска вышла в финал ЧМ в метании копья в Лондоне 7.08.2017, 7:46

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Татьяна Холодович

Татьяне Холодович пришлось проявить для этого немало воли и выдержки.

Чемпионка Европы-2016 белоруска Татьяна Холодович пробилась в финал соревнований в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, сообщает tut.by.

Правда, путевка в число 12 финалисток далась белоруске нелегко, в своей лучшей попытке она показала в квалификации лишь 11-й результат (62,58 метра). Это почти на 4 метра хуже, чем ее лучший результат в нынешнем сезоне (66,30) и личный рекорд (66,34).

В тройку лучших по итогам квалификации вошли китаянка Лю Хуэйхуэй (67,59), Мартина Ратей из Словении (65,64) и Катрина Молитор из Германии (65,37).

Финал в метании копья у женщин назначен на вторник, 8 августа.

6 августа на ЧМ-2017 по легкой атлетике в Лондоне были разыграны 6 комплектов наград.

Марафон

Мужчины

1. Джеффри Кипкорир Кируи (Кения) — 2:08.27.

2. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:09.49.

3. Альфонс Феликс Симбу (Танзания) — 2:09.51.

Женщины

1. Роза Челимо (Бахрейн) — 2:27.11.

2. Эдна Киплагат (Кения) — 2:27.18.

3. Эми Крэгг (США) — 2:27.18.

Прыжки с шестом

Женщины

1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,91 м.

2. Санди Моррис (США) — 4,75 м.

3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) — 4,65 м.

3. Ярислей Силва (Куба) — 4,65 м.

Толкание ядра

Мужчины

1. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22,03 м.

2. Джо Ковач (США) — 21,66 м.

3. Стипе Зунич (Хорватия) — 21,46 м.

Семиборье

Женщины

1. Нафисату Тиам (Бельгия) — 6784 очков.

2. Каролин Шефер (Германия) — 6696.

3. Анук Феттер (Голландия) — 6636.

Бег на 100 м

Женщины

1. Тори Боуи (США) — 10,85 с.

2. Мари-Жози Та Лу (Кот-д'Ивуар) — 10,86 с.

3. Дафна Шипперс (Голландия) — 10,96 с.