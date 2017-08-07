Вместо шуб герои «Игры престолов» снимались в коврах из IKEA 4 7.08.2017, 7:58

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Создатели культового сериала не чурались экономить на реквизите.

«Игра престолов» — один из самых дорогих в производстве телесериалов. Стоимость производства каждой серии оценивается в 10 миллионов долларов, а над костюмами работает команда из 100 человек.





“Game of Thrones,” one of the most expensive shows ever made, used cheap IKEA rugs as capes - Quartz https://t.co/qoGzE6otRk — Game of Thrones (@GameofThrones24) 5 августа 2017 г.

Однако это не значит, что создатели шоу бездумно сорят деньгами — иногда реквизит для актеров ищут в самых обычных магазинах. К примеру, художница по костюмам Мишель Клэптон призналась, что шубы участников Ночного дозора сделаны из ковров, купленных в IKEA, пишет meduza.io.

Но самое удивительное, что рассказала об этом Клэптон еще в мае 2016 года. Почему-то никто этого не заметил, и даже IKEA не догадалась заработать на фанатах сериала.

Самая известная шкура из IKEA выглядит так: