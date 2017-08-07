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Вместо шуб герои «Игры престолов» снимались в коврах из IKEA

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  • 7.08.2017, 7:58
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Создатели культового сериала не чурались экономить на реквизите.

«Игра престолов» — один из самых дорогих в производстве телесериалов. Стоимость производства каждой серии оценивается в 10 миллионов долларов, а над костюмами работает команда из 100 человек.


Однако это не значит, что создатели шоу бездумно сорят деньгами — иногда реквизит для актеров ищут в самых обычных магазинах. К примеру, художница по костюмам Мишель Клэптон призналась, что шубы участников Ночного дозора сделаны из ковров, купленных в IKEA, пишет meduza.io.

Но самое удивительное, что рассказала об этом Клэптон еще в мае 2016 года. Почему-то никто этого не заметил, и даже IKEA не догадалась заработать на фанатах сериала.

Самая известная шкура из IKEA выглядит так:


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