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Власти занервничали из-за бело-красно-белого флага на «Крамбамбуле»

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  • 7.08.2017, 8:41
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Молодых патриотов, поднявших флаг, записали в «хулиганы».

Ивана Лисовца и Дмитрия Науменко, которые 5 августа развернули бело-красно-белый флаг на концерте «Крамбамбули» во время фестиваля «Хмельнов» в Минске, задержали и обвинили в «мелком хулиганстве».

Как сообщает правозащитный портал spring96.org, после концерта Иван Лисовец и Дмитрий Науменко не вернулись домой. За БКБ-флаг парней задержала милиция и ночь они провели в РУВД Заводского района г. Минска. На них составили протоколы по ст. 17.1 КоАП — «Мелкое хулиганство». Сегодня их отправили в центр изоляции правонарушителей, а 7 августа административные дела против парней рассмотрит суд Заводского района.

«К сожалению, это ежедневная обыденность в Беларуси: люди пошли на концерт, подняли исторический флаг и оказались в отделении милиции. Скорее всего, в протоколах будет указано, что они ругались, махали руками, на требования милиционеров не обращали внимания. На языке правозащитников эта ситуация звучит, как «систематические нарушения прав человека в стране», — говорит правозащитник Валентин Стефанович.


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