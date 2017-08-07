«День Барака Обамы» стал официальным праздником в Иллинойсе 7.08.2017, 8:46

Экс-президент США начинал свою политическую карьеру сенатором от этого штата.

Американский штат Иллинойс ввел на своей территории новый официальный праздник – «День Барака Обамы». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Брюс Раунер, передает в восекресенье, 6 августа, американское интернет-издание The Hill (перевод – «Немецкая волна»).

Отмечаться праздник будет ежегодно в день рождения 44-го президента США, который до избрания главой государства исполнял обязанности сенатора от этого штата.

По словам Раунера, речь не идет о том, что 4 августа будет официально объявлено выходным. «Думаю, этот день должен быть просто посвящен признанию» заслуг экс-президента и торжествам в его адрес, отметил губернатор.

Работа сенатором

Барак Обама провел на посту президента США максимально допустимые по американским законам два четырехлетних срока. Кресло сенатора от штата Иллинойс он занимал с 1997 по 2004 годы.

В этот период его основные усилия были направлены на разработку программ поддержки малообеспеченных семей, развитию дошкольного образования и ужесточению контроля над работой следственных органов.