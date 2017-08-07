Фотофакт: Гэтлин поклонился Болту после того, как опередил его на ЧМ-2017 7.08.2017, 9:03

Завершение карьеры знаменитого ямайского бегуна ознаменовалось трогательной сценой.

Американский бегун Джастин Гэтлин поклонился восьмикратному олимпийскому чемпионат Усэйну Болту после финала на дистанции 100 м в рамках чемпионата мира в Лондоне, сообщает sports.ru.

Гэтлин одержал победу, прервав беспроигрышную серию ямайского бегуна на данной дистанции. Болт завоевал бронзовую медаль. Этот забег стал последним личным стартом в карьере ямайца.

После забега Болт поздравил Гэтлина с победой, американец в свою очередь встал на колено и поклонился 11-кратному чемпиону мира.