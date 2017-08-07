«Дворцы понастроили - такого при царе не было» 4 7.08.2017, 9:15

Простые белорусы уверены: власти продают нашу страну китайцам, чтобы пожить красиво, не думая о будущем.

Возмущение простых сельчан политикой властей нашло отражение в сюжете независимого youtube-канала «Рудабельская паказуха».

Журналисты побывали в деревне Курин Рудобельского (Октябрьского) района Гомельской области.

Раньше в Курине жило 900 человек. Сейчас деревня почти вымерла. Куринчан, как и остальных рудобельцев, очень беспокоит цена газа, который стал почти втрое дороже. В «социальном» государстве нужно подтверждение того, что ты собственник жилья, чтобы иметь льготу на это топливо. Масло в огонь подливают местные милиционеры, которые штрафуют пожилых людей за то, чего они не делали.

«Надо обратить внимание на простых людей… А то себе дворцы понастроили, замки понастроили – при царе такого не было.

Мы хотим, чтобы здесь жили наши внуки, правнуки. Уже скоро всю нашу землю китайцам продадут. Полтора миллиарда населения – чем их кормить?»