Белорусский микроавтобус столкнулся в Украине с боевым БТР 7.08.2017, 9:19

Инцидент произошел возле Ровенского военного полигона.

В Ровенской области военный БТР столкнулся с микроавтобусом из Беларуси, в результате чего пострадали три человека. Об этом говорится в сообщении местного издания «Вечерний Ровно».

«Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ровно-Костополь возле Ровенского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом Volkswagen из Беларуси, водитель которого ехал на базар в Ровно чтобы приобрести вещи для детей-школьников», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП пострадали трое людей, находившихся в салоне автобуса, им вызвали скорую медицинскую помощь. Военные и водитель микроавтобуса не пострадали. По сообщению местной полиции, происшествие будет расследовать военная прокуратура.