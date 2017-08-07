Лето в городе: красавицы с минских пляжей 1 7.08.2017, 9:34

Как белоруски радовались жарким выходным.

Что это мы все фотоподборками моделей в купальниках балуемся? Где та Джиджи Хадид и Миранда Керр? А красавицы-белоруски вот они, тут — на Цнянском пляже, в Дроздах и у Комсомольского озера. Выгуливают купальники в редкие солнечные дни и получают дозу витамина D на год вперед. Любуемся — разными и прекрасными, призывает tut.by.

Анастасия и Юлия, фитнес-тренер и агент по регистрации пассажиров в аэропорте

«Мы чувствовали, что лета не будет, поэтому специально к нему не готовились. Но хорошо, что оно все-таки пришло — хоть и только в августе. Ловим последнюю возможность погреться — на Цнянском водохранилище и в Дроздах очень хорошие пляжи!»

Юлия, администратор детского футбольного клуба

«На пляж выбралась впервые за целое лето, так как выдался трудный рабочий период. Сейчас вот готовлюсь к декретному отпуску. Летом, как и большинство белорусов, недовольна и безумно рада солнечным дням»

Екатерина, менеджер

«Конечно, ожидала, что жарких деньков будет побольше. Поэтому каждый раз, когда выглядывает солнце, нахожу время выйти на пляж. Ведь позагорать в этом году я могу только в Беларуси…»

Оксана, психолог

«Люблю отдыхать на Цнянском и Чижовском водохранилищах — там очень красивый парк. К пляжному сезону мне готовиться не нужно: всегда придерживаюсь правильного питания, занимаюсь дома».

Леся, руководитель школы восточного танца

«Лето у меня рабочее, как и у всех, думаю, кто загорает на столичных пляжах. В редкие выходные дни удается выбраться на озеро, на речку, чтобы позагорать. А жаль, ведь купальники я очень люблю, у меня их штук семь, наверное».

Илья и Яна. Фитнес-тренер и студентка

«Несмотря на то, что лета в Беларуси нет, мы к сезону готовились: ходили в тренажерный зал, следили за питанием. Илья — фитнес-тренер, он помог составить правильную программу».

Татьяна, провизор

«Во время моего отпуска погода была плохая, и по закону подлости, как только на работу — сразу же жара +30, приходится в духоте сидеть. А на пляж идти — после работы вечером, когда уже солнце спряталось. Вот как, например, сегодня. К лету вообще не готовилась, но чтобы быть в форме, стараюсь постоянно заниматься дома, делаю зарядку».

Виктория, создает квесты

«Я готовилась к пляжному сезону, так как очень ждала жаркое лето. Обидно получилось! Но можно восполнить упущенное сейчас!»

Полина, увлекается музыкой

«За лето на пляж выбралась во второй раз, как только появилось солнце — сразу сюда».