Жительница Барановичей: Работающие получают меньше, чем пенсионеры 24 7.08.2017, 10:38

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Пенсионерка из Барановичей рассказала о своей жизни на пенсию.

Барановичская пенсионерка рассказала intex-press.by, какая у нее пенсия, почему она редко покупает колбасу и красит волосы сама, как развлекается и отчего ремонт в ее квартире длится уже почти год:

- Больше 30 лет я отработала на одном из барановичских госпредприятий. Сначала длительное время была бухгалтером, потом меня повысили до начальника отдела. Восемь лет назад я ушла на пенсию. Отношения в коллективе у меня всегда были хорошие, расставаться было очень тяжело, и по своим коллегам я скучаю до сих пор.

Зарплату в свое время я получала неплохую, а пенсия у меня сегодня – 330 рублей ($165). Сейчас молодые, работающие получают зарплату меньше, чем я, сидя дома.

Полпенсии – на продукты

Один из главных платежей, который я оплачиваю, – плата за коммуналку. Летом коммуналка невысокая – за последний месяц вышло 50 рублей.

Основная же часть денег – примерно 150 рублей – уходит на продукты. Мясо, рыбу, курицу я покупаю на рынке. Да, в магазинах сегодня большой выбор, и многие мои знакомые приобретают мясные продукты именно там, но я по привычке хожу на рынок. Раз в месяц закупаю крупы, макароны, сахар, а хлеб и молочку покупаю по мере необходимости. Очень редко теперь покупаем с мужем колбасу. Дорого, к тому же колбасы, на мой взгляд, нашпигованы всякой химией. Вместо колбасы берем на рынке больше сала. Я сама его засаливаю по разным рецептам – получается очень вкусно.

В магазинах обращаю внимание на продукты, которые выставлены на акцию, но обязательно смотрю на срок годности: если он истекает – брать не буду. В некоторых магазинах по утрам для пенсионеров делают скидку. Специально – ради нескольких копеек скидки – я в магазин не пойду. Уж очень большие очереди из пенсионеров иногда выстраиваются возле касс в это время.

Полуфабрикаты не покупаем – все готовлю сама. Даже раньше, когда уставала после работы и с детьми была куча забот, каждый день стояла у плиты. Теперь дети выросли, мы с мужем остались вдвоем. Времени много, так что готовка только в удовольствие.

Стиральный порошок – из-за границы, лекарства – отечественные

В магазины бытовой химии каждый месяц я не хожу. Моющие и чистящие средства для кухни покупаю примерно раз в два месяца, а стиральный порошок раз в полгода мне привозят большими упаковками из-за границы знакомые.

На косметику денег почти не трачу. Не потому что я на пенсии и мне лень следить за собой, просто я и раньше косметикой не часто пользовалась. Покупаю только средства по уходу за волосами, кремы для лица и тела. Чем я никогда не пренебрегала, так это услугами парикмахера: и в молодости, и сейчас обязательно раз в два месяца состригаю секущиеся кончики волос. За это с меня берут 10 рублей. А вот корни волос каждый месяц подкрашиваю самостоятельно пред зеркалом: не хочется платить деньги за то, с чем я и сама могу справиться. Краску для волос покупаю не очень дорогую – 5 рублей за упаковку.

Еще одна постоянная статья расходов для людей в возрасте – это, конечно, лекарства. Я не исключение. Правда, трачу в аптеке не сильно много – выбираю отечественные препараты, так как они дешевле. В домашней аптечке всегда есть средства для нормализации давления, часто покупаем витамины. Ежемесячно на медицинские препараты уходит не меньше 20 рублей.

Ремонт – целый год

В квартире сейчас делаем ремонт, который мы с мужем начали примерно год назад. Ремонт масштабный – решили поменять все: от линолеума на полу до сантехники. Так что обходится он нам в копеечку. Делаем все постепенно, чтобы не сильно накладно было для нашего семейного бюджета. С моей пенсии каждый месяц на стройматериалы и предметы интерьера уходит в среднем 60 рублей.

Ремонт двигается медленно, потому что иногда возникают непредвиденные расходы. Например, три месяца назад пришлось ремонтировать автомобиль. На запчасти и услуги специалистов муж потратил почти половину своей зарплаты, и тогда мы ничего для квартиры не покупали. Сейчас нам еще осталось поменять плитку в ванной и туалете и заменить сантехнику – надеемся, что к Новому году все успеем.

На что практически не приходится тратиться, когда ты на пенсии..

Дальше, чем в деревню, отдыхать не ездим

Самое лучшее развлечение в моем возрасте – это доставить радость своим внукам и устроить для них веселье. Внуки приезжают к нам почти каждые выходные, а примерно раз в месяц мы с мужем ходим с ними в кафе, в кино или в какой-нибудь развлекательный центр. Если в город приезжает цирк или зоопарк, тоже стараемся не упустить возможность дать детям повеселиться. На наши совместные с внуками развлечения уходит до 30 рублей. Плачу иногда я, иногда муж – смотря у кого есть деньги.

На море последний раз мы с мужем были почти 15 лет назад – ездили в Одессу. Пока же дальше, чем в деревню, отдыхать не ездим.