14 способов сделать жизнь проще, которые граничат с гениальностью 3 7.08.2017, 10:36

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Маленькие хитрости, известные далеко не всем.

AdMe.ru собрал для вас несколько лайфхаков на разные случаи жизни — начиная с чистки клавиатуры и заканчивая комфортной ходьбой на высоких каблуках. А в конце статьи вас ждет неожиданный прием, который сделает незабываемым поход в зоопарк.

№ 1. Найти телефон

Чтобы найти телефон в квартире, введите в адресной строке браузера https://www.google.com/android/find — система в течение 5 минут будет звонить вам, даже если включен режим вибрации.

№ 2. Вымыть окна

Чтобы понять, какая сторона окна плохо вымыта, протирайте стекло снаружи горизонтально, а изнутри — вертикально.

№ 3. Помочь гостю найти дом

Когда вы рассказываете кому-то, как добраться до вашего дома, сфотографируйте его и отправьте снимок гостю — так ему будет легче вас найти.

№ 4. Собрать технику без «лишних» деталей

Чтобы после чистки клавиатуры правильно расставить все клавиши, сфотографируйте ее перед тем, как разобрать.

№ 5. Удалить запах чеснока

Удалить стойкий запах чеснока с рук можно, потерев их о любую нержавеющую поверхность.

№ 6. Добыть кетчуп из бутылки

Чтобы кетчуп быстрее выливался из бутылки, окуните в нее коктейльную трубочку.

№ 7. Смотреть видео как по телевизору

Чтобы YouTube по умолчанию показывал ролики в полноэкранном режиме и в HD-качестве (если оно есть), нужно набрать в адресной строке https://www.youtube.com/leanback.

№ 8. Измерить без линейки

Если вам срочно нужно что-то измерить, а линейки под рукой нет, помните, что длина 100-рублевой купюры составляет ровно 15 см.

№ 9. Удалить пятна

Для того чтобы получить универсальный пятновыводитель, смешайте в одинаковых пропорциях жидкость для мытья посуды и перекись водорода. Нанесите смесь на пятно, и оно тут же начнет исчезать.

№ 10. Запомнить и пересказать

Если вы слушаете или читаете то, что нужно запомнить, пожуйте жвачку с любым вкусом. Когда вам потребуется как можно точнее воспроизвести полученную информацию, снова пожуйте жвачку с таким же вкусом — вспоминать будет гораздо легче.

№ 11. Быстро разогреть еду

Любая еда в микроволновке разогреется быстрее, если ее сдвинуть к краям тарелки.

№ 12. Сделать хороший маникюр

Чтобы лак для ногтей ложился тонким слоем, не пузырился и быстрее высыхал, положите его на 15–20 минут в холодильник.

№ 13. Ходить на каблуках целый день

Чтобы ходить на каблуках было проще, соедините вместе 2-й и 3-й палец и зафиксируйте с помощью лейкопластыря.

№ 14. Избавиться от звука капающего крана

Чтобы звук капающего крана вас не раздражал, привяжите нитку так, чтобы вода стекала по ней, а не капала. Это поможет вам сберечь нервы в ожидании сантехника.

Бонус: Сделать хорошие фотографии в зоопарке

Если перед походом в зоопарк надеть одежду того же цвета, что и у работников, животные с большей вероятностью повернутся к вам «лицом».