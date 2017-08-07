Как патриот из-под Кобрина был президентом белорусов
- 7.08.2017, 10:59
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7 августа 1879 года родился Петр Кречевский, 3-й президент Рады БНР.
Будущий руководитель Белорусской Народной Республики Петр Кречевский родился в Кобринском уезде тогда еще Российской империи, пишет сайт radabnr.org.
Перед Первой мировой войной работал учителем в районе Белостока, в Яловце. После Февральской революции 1917 года был избран председателем Борисовского совета солдатских и рабочих депутатов.
В декабре 1917 г. был делегатом I Всебелорусского Конгресса, вошел после Конгресса в Раду БНР.
В декабре 1919 года был избран Президентом Рады БНР и выполнял эту обязанность до конца жизни.
В эмиграции, в Праге, создал Представительство Рады БНР, развернул широкую дипломатическую деятельность, наладил информирование западноевропейских стран о положении в Советской и Западной Беларуси.
В 1921 г. созвал Национально-политическое совещание белорусских организаций Западной Беларуси и зарубежья, которое осудило советско-польский раздел Беларуси согласно Рижскому договору и подтвердила требование о независимости Беларуси.
Кречевский добился от чехословацкого правительства стипендий для белорусских студентов, создал Белорусский архив в Праге. В 1926 издал политико-научный альманах «Зарубежная Беларусь».
Умер в Праге в 1928 г. Похоронен на Ольшанском кладбище.