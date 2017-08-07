Лучшие направления для отдыха белорусов в бархатный сезон 3 7.08.2017, 11:11

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Чтобы не упустить возможность хорошо отдохнуть, нужно ловить горящие путевки или бронировать места на сентябрь.

Бархатный сезон — идеальное время для любителей пляжного отдыха. Ведь сейчас у моря комфортно и днем, и ночью, не приходится бороться с перепадами температур и сильной жарой. Чтобы не упустить возможность хорошо отдохнуть, нужно ловить горящие путевки или бронировать места на сентябрь.

Ускорить процесс поможет подборка стран от tam.by, где лучший отдых приходится как раз на август-сентябрь.

Турция

Сложно себе представить, но когда-то поездку в Турцию мог себе позволить далеко не каждый. Курорты этой страны считались неизменно элитными и щеголяли немаленькими ценами. Теперь же это такой же популярный вариант погреться на солнышке, как некогда Крым, например.

Здесь хорошо все – и благодушная к русскоязычным посетителям среда, и комфортные климатические условия, и множество вкуснейших фруктов. Однако из-за такого обилия плюсов возникают и проблемы – возможно, вам не достанется лучшее из предложений по соотношению цена-качество. Зачастую до середины сентября самые популярные курорты забиты под завязку. Но не переживайте – бархатный сезон в Турции растягивается до конца октября, а в начале сентября на пляжах этой страны бывает даже чересчур жарко.

Болгария

В плане недорогих и хороших курортов Болгария тоже является очень привлекательным вариантом. Однако, в отличие от других стран, временные рамки бархатного сезона здесь куда меньше – уже в середине сентября становится холоднее. А если вы выбрались на северную часть берега, будьте готовы к тому, что свитер придется надеть еще раньше.

В принципе, одно из главных достоинств бархатного сезона – отсутствие невыносимой жары — проявляется в климате Болгарии на протяжении всего лета. Поэтому визит в эту гостеприимную страну не обязательно откладывать до августа или сентября.

Черногория

Черногория также сгодится для бюджетного и комфортного отдыха, климатические условия здесь приблизительно такие же, как и в Болгарии, хотя жара летом более нестерпимая. И, кстати говоря, похолодание во второй половине сентября можно использовать себе на руку. Например, если вы хотите разбавить пляжный отдых экскурсиями, путешествовать и исследовать потайные уголки Черногории будет удобнее в условиях не столь жарких.

Кипр

На этом замечательном острове, который словно создан для уютного отдыха под теплым солнцем, прохладно не становится аж до ноября. В октябре, конечно, могут пройти дожди, но чаще всего это не длится дольше 1 — 4 дней. Море, нагретое за долгое время, в любом случае будет теплым и приятным.

В сентябре может быть жарковато, особенно в южных районах, но ближе к концу месяца и в октябре наступает идеальная погода. Еще одна причина выбраться на остров именно во втором осеннем месяце – фестиваль Киприя. А также множество фруктов – от апельсинов и лимонов до манго и папайи.

Греция

На родине античности, науки и спорта бархатный сезон начинается в сентябре и заканчивается с приходом дождей в ноябре. К началу осени греки возвращаются к работе, дети отправляются в школу, поэтому падают цены и появляется больше свободных мест в отелях. Первые два месяца осени здесь идеальны – комфортная погода, туристов меньше. Отличный вариант для семейного отдыха или романтической поездки. Конечно, ближе к середине октября стоит ориентироваться на южные районы страны или на острова, чтобы продлить отпуск чуть дольше.

Например, в первую очередь стоит присмотреться к интереснейшему острову Крит, где и экскурсионный отдых можно сделать насыщенным, и пляжный будет хорошим из-за местоположения острова. В сентябре стоит заглянуть на Родос, желательно на берега, омываемые Средиземным морем.

Испания

В принципе, все средиземноморские страны хорошо подходят для пляжного отдыха в бархатный сезон, но в случае Испании следует учитывать своеобразную особенность этого народа. Почему-то у них есть традиция отдыхать у себя именно в августе, иногда задевая и сентябрь. Из-за высокого количества клиентов цены, конечно же, ощутимо поднимаются. Поэтому сюда стоит выбираться ближе к середине-концу сентября, чтобы насладиться пляжами Валенсии и вкусной паэльей.

Одно из идеальных мест для отдыха – Коста Бланка, ведь там лето длится целых 6 месяцев, вплоть до ноября. А когда устанете лежать у моря, можете арендовать автомобиль и отправиться по стране.

Италия

Италия — одна из интереснейших стран в плане достопримечательностей и экскурсий, при этом она щедра регионами, в которых можно комфортно отдохнуть на пляжах с прозрачной водой. И лучшее время для этого — конец августа или начало сентября. Конечно же, советуем дождаться сентября, когда туристов становится меньше. От многих курортов Италии рукой подать до крупных городов вроде Милана или Генуи, поэтому можно разбавить отдых интересными путешествиями. И не забывайте про шоппинг – скидки и распродажи вам в помощь!

Плюс ко всему Италия – настоящая палочка-выручалочка, если вы не можете выбраться в отпуск раньше октября. В таких регионах как Неаполитанская ривьера бархатный сезон стартует именно в это время. А на острове Искья можно греться в термальных источниках вплоть до ноября.

Египет

А сюда можно выбраться даже в ноябре, ведь бархатный сезон приходит в страну на берегу Красного моря только во второй половине осени. Нет невыносимой жары, нет песчаных бурь, нет холодных зимних ветров. Зато есть фрукты, относительно безлюдные пляжи и множество вариантов для отдыха как семейного, так и тусовочного.

Из плюсов Египта однозначно можно выделить его бюджетность, возможность окунуться с головой не только в Красное море, но и в историю – ведь когда-то это был край фараонов и пирамид.