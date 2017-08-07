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18-летний белорус оставил в испанском аэропорту 99 тысяч евро

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  • 7.08.2017, 11:16
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Молодой человек пытался улететь в Москву с незадекларированной суммой в € 100 тысяч.

В аэропорту испанского Аликанте Гражданская гвардия в июле изъяла у 18-летнего белоруса крупную сумму незадекларированных денег, этом сообщает издание Informaciόn.

Молодой человек пытался улететь из Аликанте в Москву. На борт самолета он пытался пронести 100 тысяч евро, которые не были задекларированы.

У 18-летнего белоруса конфиксовали 99 тысяч евро. Их происхождение будет выясняться. Еще 1 тысячу евро Гражданская гвардия (полицейское военизированное формирование, находящееся в подчинении Министерства внутренних дел Испании) оставила белорусу «на жизнь» согласно регламенту.


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