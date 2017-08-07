Вячеслав Косинеров: «Критическая масса» получилась 7.08.2017, 11:28

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Вячеслав Косинеров

Гаишники не оставили без внимания участников июльского велозаезда.

Участники очередного велозаезда «Критическая масса», который состоялся в Минске 28 июля, получили повестки в ГАИ Центрального района. Вячеслава и Марину Косинеровых обвиняют в нарушения правил дорожного движения по ст. 18.23 КоАП (нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения). Они могут быть наказаны штрафом в размере от одной до трех базовых величин, сообщает ПЦ «Весна».

Рассмотрение административного дела назначено на 8 августа.

Несколько велосипедистов в Минске 28 июля попытались привлечь внимание к своим правам. Из-за большого количества правоохранителей в штатском участников заезда было немного.

В заезде солидарности с политзаключенным Дмитрием Полиенко, который отбывает наказание в бобруйской исправительной колонии, приняли участие два человека, а на протяжении маршрута велосипедистов сопровождали две машины с людьми в штатском.

«Критическая масса получилась, - написал в «Фейсбуке» Косинеров. - Парочка активистов получили все плюшки от заезда. Погоню с «мусорами», попытку задержания (сбивание с велосипеда), весь сок. Зачем вам права на дорогах? Зачем вам вообще ваши права? Кто-то другой все сделает, и поборется, и отсидит если надо...»