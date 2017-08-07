Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться в Украину 3 7.08.2017, 11:27

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Политик изучает законодательную базу для подготовки своего возвращения.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться в Украину, передает ТАСС.

«Я изучаю законодательную базу и отправлюсь туда [в Украину], когда буду готов. Власть не сможет игнорировать мнение миллионов украинцев», — сказал в воскресенье на встрече с журналистами в Варшаве политик, выразив уверенность, что жители Украины находятся на его стороне. «Я хочу, чтобы Украина была европейской державой. И я хочу быть частью этого процесса», — отметил он.

Саакашвили добавил, что в понедельник покидает страну. «Я уезжаю завтра [из Польши]», — сказал он, не сообщив, куда намерен отправиться, однако указав, что будет путешествовать по Европе.

Михаил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Польское издание Telewizja Republika разместило на своем канале в YouTube видео с выступлением политика. Он коснулся темы сотрудничества Грузии с Польшей, а также говорил об Украине.

Каким документом Саакашвили воспользовался при въезде в Польшу, неизвестно. «Мы не даем информацию такого типа, так как это было бы нарушением польского права», — сказала пресс-секретарь польской пограничной охраны Агнешка Голиас, отвечая на запрос корреспондента ТАСС в Варшаве. Службой безопасности Украины и погранслужбой республики на границе с Польшей объявлен план перехвата из-за предположения, что Саакашвили может попытаться вернуться на украинскую территорию.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Сам документ не обнародован. Администрация президента заявила, что это «конфиденциальная информация». Как утверждают юристы, из-за отсутствия публикации указа Саакашвили не сможет обжаловать в судебном порядке лишение гражданства.